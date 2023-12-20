بالقدم والرأس.. القائد سيرجي روبيرتو ينقذ برشلونة بفوز مثير أمام ألميريا

قاد سيرجي روبيرتو فريقه برشلونة لفوز مثير على ألميريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 38 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 6 نقاط عن جيرونا المتصدر والذي يتبقى له مباراة.

بينما تجمد رصيد جيرونا عند النقطة 5 في المركز الأخير.

وتألق سيرجي روبيرتو قائد برشلونة خلال هذه المباراة، وسجل هدفين من بين ثلاثية فريقه في اللقاء، وسجل رافينيا الهدف الثالث.

بينما سجل ثنائية ألميريا كل من ليو بابتيستاو وإدجاز جونزاليس.

وعاد برشلونة للانتصارات بعدما تعثر آخر مباراتين، وتعادل ضد فالنسيا وخسر من جيرونا.

وصف المباراة

سيطرة برشلونة على اللعب منذ البداية في محاولة إحراز هدف التقدم ولكن الهجمات لم تكتمل بشكل صحيح على مرمى ألميريا.

وأسفرت هجمات برشلونة أخيرا عن الهدف الأول في الدقيقة 33 بقدم البرازيلي رافينيا بعد متابعة للكرة من أمام المرمى.

وسجل ألميريا هدف التعادل في الدقيقة 41 من انفراد بالمرمى عن طريق اللاعب ليو بابتيستاو إلا أن الحكم أشار إلى وجود حالة تسلل.

لكن اللعب توقف لمراجعة اللعبة في الفيديو، ليتراجع الحكم عن قراره ويحتسب الهدف لصالح ألميريا بعد التأكد من عدم وجود تسلل.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

في الشوط الثاني واصل برشلونة محاولاته للتسجيل ونجح بالفعل في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 60 بضربة رأسية من سيرجي روبيرتو بعد ركنية نفذها أليخاندرو بالدي.

ومن جديد نجح ألميريا في زيادة أوجاع برشلونة وسجل هدف التعادل في الدقيقة 71 عن طريق إدجاز جونزاليس بعدما استغل خطأ مشترك بين الحارس إيناكي بينيا والمدافع أراوخو ووضع الكرة في الشباك الخالية.

وكاد ليفاندوفسكي أن يسجل هدف برشلونة الثالث بعد متابعة لرأسية من أراوخو لكن الكرة مرت من أمامه وخرجت جوار القائم.

وأبى سيرجي روبيرتو قائد برشلونة في المباراة أن يخرج فريقه من المواجهة دون الحصول على النقاط الثلاثة ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 82.

وجاء الهدف بعدما تلقى روبيرتو تمريرة من ليفاندوفسكي وضعته في مواجهة المرمى ليسدد الكرة في الشباك مباشرة.

ومرت الدقائق المتبقية في المباراة دون أن تتغير النتيجة، ليفوز برشلونة بثلاثية مقابل هدفين.

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