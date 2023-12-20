كأس العالم للأندية 2023 - الأمريكية بينسو حكما لمباراة الأهلي أوراوا ريدز

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 21:04

كتب : FilGoal

توري بينسو - حكمة

تدير الأمريكية توري بينسو مباراة الأهلي وأوراوا ريدز الياباني في مباراة المركز الثالث بكأس العالم للأندية 2023

ويلتقي بطلا إفريقيا وآسيا في مباراة المركز الثالث يوم الجمعة المقبل في الرابعة والنصف عصرا.

وسبق أن أدارت المباراة الافتتاحية بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي.

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وتعد بينسو تاسع حكمة تدير مباراة في الدوري الأمريكي للرجال في سبتمبر 2020.

ويعاون بينسو كل من: بروك مايو وكاثرين نيسبيت، ويتواجد الكونغولي جان جاك ندالا حكما رابعا.

كما أدارت نهائي كأس العالم للسيدات 2023 بين إسبانيا وإنجلترا والذي انتهى بفوز سيدات اللاروخا باللقب.

ولن تكون بينسو أول حكمة تدير مباراة في كأس العالم للأندية حيث سبقتها البرازيلية إيدينا ألفيش باتيستا.

وأدرت إيدينا مباراة المركز الخامس بين أولسان هيونداي الكوري الجنوبي والدحيل القطري لنسخة 2020.

وسبق أن تواجدت إيدينا في مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ كحكم رابع في نصف نهائي نسخة 2020.

Tori Penso: 'Being a mother has made me frankly a better referee,' says US referee officiating at Women's World Cup | CNN

مباراة المركز الثالث

وكان الأهلي خسر من فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد.

وسبق وحصد الأهلي الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل بينهم مرتين في آخر ثلاث نسخ أقيمت.

ويلعب الأهلي للمرة السادسة في تاريخه بين تسع مشاركات بنصف النهائي وينافس على الميدالية البرونزية.

ويشارك الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي.

فيما يخوض أوراوا ريدز مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2007.

وحينها فاز على النجم الساحلي بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل بهدفين لكل منهما.

الأهلي توري بينسو كأس العالم للأندية أوراوا ريدز
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