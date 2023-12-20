كأس العالم للأندية 2023 - الأمريكية بينسو حكما لمباراة الأهلي أوراوا ريدز

تدير الأمريكية توري بينسو مباراة الأهلي وأوراوا ريدز الياباني في مباراة المركز الثالث بكأس العالم للأندية 2023

ويلتقي بطلا إفريقيا وآسيا في مباراة المركز الثالث يوم الجمعة المقبل في الرابعة والنصف عصرا.

وسبق أن أدارت المباراة الافتتاحية بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي.

وتعد بينسو تاسع حكمة تدير مباراة في الدوري الأمريكي للرجال في سبتمبر 2020.

#ClubWC Match Officials appointment Match 6: @REDSOFFICIAL vs @AlAhly Prince Abdullah Al Faisal Stadium 22 December Referee: Tori Penso 🇺🇸 AR1: Brooke Mayo 🇺🇸 AR2: Kathryn Nesbitt 🇺🇸 4th: Jean-Jaques Ndala 🇨🇩#TeamOne — FIFA Media (@fifamedia) December 20, 2023

ويعاون بينسو كل من: بروك مايو وكاثرين نيسبيت، ويتواجد الكونغولي جان جاك ندالا حكما رابعا.

كما أدارت نهائي كأس العالم للسيدات 2023 بين إسبانيا وإنجلترا والذي انتهى بفوز سيدات اللاروخا باللقب.

ولن تكون بينسو أول حكمة تدير مباراة في كأس العالم للأندية حيث سبقتها البرازيلية إيدينا ألفيش باتيستا.

وأدرت إيدينا مباراة المركز الخامس بين أولسان هيونداي الكوري الجنوبي والدحيل القطري لنسخة 2020.

وسبق أن تواجدت إيدينا في مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ كحكم رابع في نصف نهائي نسخة 2020.

مباراة المركز الثالث

وكان الأهلي خسر من فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد.