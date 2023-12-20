تقارير: ثلاثي إيطاليا يراقب فيكتور بونيفاس هداف باير ليفركوزن

تتنافس 3 أندية إيطالية على ضم النيجيري فيكتور بونيفاس مهاجم باير ليفركوزن الألماني.

ويتألق الدوري النيجيري الموسم الجاري مع ليفركوزن حيث سجل 15 هدفا وصنع 8 في 22 مباراة بجميع المسابقات.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي فإن ميلان ونابولي ويوفنتوس يتنافسون على ضم الهداف الشاب.

بونيفاس البالغ 23 عاما انضم الموسم الجاري لليفركوزن مقابل 20.5 مليون يورو قادما من سان جيلواز البلجيكي.

وأشارت التقارير إلى أن كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي ليوفنتوس يرغب في ضمه مقابل 40 مليون يورو.

في المقابل يرى نابولي أن خليفة مواطنه فيكتور أوسيمين الذي يمتلك شرطا جزائيا يمكنه من الرحيل الصيف المقابل مقابل 140 مليون يورو.

وأخيرا ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف الروسونيري ليكون مهاجم الفريق رفقة جوناثان ديفيد حال رحيل أوليفييه جيرو.

المهاجم البالغ 23 عاما حقق لقب الدوري النرويجي مع بودوجليمت في موسم 2020 و2021.

كما تواجد الموسم الماضي في التشكيل المثالي للدوري الأوروبي بعدما حقق لقب هداف المسابقة.

وفاز بونيفاس بجائزة أفضل لاعب شاب في الشهر بالدوري الألماني 4 أشهر على التوالي الموسم الجاري، كما فاز بجائزة لاعب الشهر في أغسطس الماضي بالدوري الألماني.