أول تعليق من الحكم التركي على واقعة الاعتداء عليه من رئيس أنقرة جوجو

تحدث الحكم التركي هاليلي أوموت ميلير للمرة الأولى عقب حادثة الاعتداء عليه من قبل رئيس نادي أنقرة جوجو فاروق كوكا.

وفي الجولة 15 من الدوري التركي كان أنقرة جوج تعادل تاشيكور ريزا سبور بهدف لمثله.

وجاء هدف تعادل ريزا سبور في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع وبعدها اقتحم رئيس أنقرة جوجو الملعب واعتدى على الحكم وأسقطه أرضا وركله بشدة.

وظل الحكم في المستشفى لما يصل لأسبوع قبل أن يغادره اليوم الأربعاء بعد تعرضه لكسر بسيط وتورم في إحدى عينيه.

وتحدث ميلير لموقع "hurriyet" التركي قائلا: "لا لم أسامح فاروق كوكا، ولن أسامحه".

وواصل "الشخص الذي فعل هذا لكمني وسقطت أرضا ولكن الركل الفعلي الذي حدث أثناء تواجدي على الأرض هو شيء لن أنساه أبدا لبقية حياتي".

وأكمل "لهذا السبب وبضمير حي لن أسامح أبدا، لن أسامح بأي شكل من الأشكال لن أسامح أبدا من فعل ذلك أو بدأه".

وكان الاتحاد التركي علق جميع مبارياته لأجل غير مسمى عقب تلك الحادثة قبل استئنافه بعدها بأيام.

وتم اعتقال كوكا واثنين آخرين مع مراقبة ثلاثة مشبته بهم كذلك.

كما تمت معاقبة رئيس أنقرة جوجو بإيقافه مدى الحياة من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم وتغريم النادي مليوني ليرة ولعب خمس مباريات بدون جماهير في أرضه.

وفي الختام تقدم كوكا باستقالته من منصبه كرئيس لأنقرة جوجو.