دوري المحترفين - التعادلات السلبية تسيطر على اليوم الأخير للجولة 13
الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 19:27
كتب : رضا السنباطي
اختتم غزل المحلة ووادي دجلة الجولة 13 من دوري المحترفين (الدرجة الثانية ب) بالتعادل السلبي.
وأقيمت اليوم الأربعاء 4 مباريات انتهت 2 منها بالتعادل السلبي.
واكتسح أسوان ضيف مصر للمقاصة بنتيجة 4-1، وسجل لزهرة الجنوب كل من: حسام عرفات (2) وعلي فتحي من ركلة جزاء وموسى سيساي.
فيما سجل يوسف عطاي هدف المقاصة الوحيد.
وارتفع رصيد أسوان لـ 17 نقطة.
وانتصر راية على مكادي بنتيجة 2-1.
وسجل ثنائية راية: أحمد عادل وعمرو جمعة، فيما سجل لمكادي عمرو بركات وارتفع رصيده لـ 21 نقطة.
وتعادل حرس الحدود سلبيا مع السكة الحديد.
وإليكم نتائج الجولة 13
جمهورية شبين 3-2 النصر للتعدين
القناة 2-1 لافيينا
بترول أسيوط 2-1 ابو قير
النجوم 0-1 بتروجت
دكرنس 0-0 بروكسي
الاتصالات 1-0 طنطا
مكادي 1-2 راية
أسوان 4-1 مصر للمقاصة
حرس الحدود 0-0 السكة الحديد
غزل المحلة 0-0 وادي دجلة
هدافو الدوري
إسماعيل بامبا - بتروجت 7 أهداف
محمود ممدوح - حرس الحدود 7 أهداف
حسام بركات - بروكسي 6 أهداف
نانا أنتوي - طنطا 6 أهداف
سايكو - القناة 6 أهداف