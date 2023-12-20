دوري المحترفين - التعادلات السلبية تسيطر على اليوم الأخير للجولة 13

اختتم غزل المحلة ووادي دجلة الجولة 13 من دوري المحترفين (الدرجة الثانية ب) بالتعادل السلبي.

وأقيمت اليوم الأربعاء 4 مباريات انتهت 2 منها بالتعادل السلبي.

واكتسح أسوان ضيف مصر للمقاصة بنتيجة 4-1، وسجل لزهرة الجنوب كل من: حسام عرفات (2) وعلي فتحي من ركلة جزاء وموسى سيساي.

فيما سجل يوسف عطاي هدف المقاصة الوحيد.

وارتفع رصيد أسوان لـ 17 نقطة.

وانتصر راية على مكادي بنتيجة 2-1.

وسجل ثنائية راية: أحمد عادل وعمرو جمعة، فيما سجل لمكادي عمرو بركات وارتفع رصيده لـ 21 نقطة.

وتعادل حرس الحدود سلبيا مع السكة الحديد.

وإليكم نتائج الجولة 13

جمهورية شبين 3-2 النصر للتعدين

القناة 2-1 لافيينا

بترول أسيوط 2-1 ابو قير

النجوم 0-1 بتروجت

دكرنس 0-0 بروكسي

الاتصالات 1-0 طنطا

مكادي 1-2 راية

أسوان 4-1 مصر للمقاصة

حرس الحدود 0-0 السكة الحديد

غزل المحلة 0-0 وادي دجلة

هدافو الدوري

إسماعيل بامبا - بتروجت 7 أهداف

محمود ممدوح - حرس الحدود 7 أهداف

حسام بركات - بروكسي 6 أهداف

نانا أنتوي - طنطا 6 أهداف

سايكو - القناة 6 أهداف