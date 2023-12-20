خبر في الجول – المصري يبدأ مفاوضات تجديد تعاقد كريم العراقي
الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 18:47
كتب : عمرو نبيل
بدأ المصري مفاوضات تجديد تعاقد كريم العراقي ظهير أيمن الفريق.
كريم العراقي
النادي : المصري
وحسبما علم FilGoal.com فإن مسؤولو المصري عقدوا جلسة مع كريم العراقي لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
ويرى كامل أبو علي رئيس النادي أن اللاعب من الأعمدة الرئيسية للفريق خلال السنوات الماضية.
وسبق أن جدد العراقي تعاقده مع الفريق البورسعيدي في 2021 لموسمين إضافيين بنهاية موسم 2023-24.
وخاض العراقي الموسم الجاري 7 مباريات مع المصري.
وإجمالا بقميص الفريق خاض 178 مباراة في جميع المسابقات سجل 3 وصنع 7.
وسبق أن توج العراقي بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، وشارك في أولمبياد طوكيو 2020 والتي وصل فيها منتخب مصر الأولمبي لربع النهائي.
وارتبط اسم العراقي في السنوات الماضية بالانتقال لصفوف الزمالك ومودرن فيوتشر والبنك الأهلي.
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