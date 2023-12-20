خبر في الجول – المصري يبدأ مفاوضات تجديد تعاقد كريم العراقي

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 18:47

كتب : عمرو نبيل

كريم العراقي - المصري

بدأ المصري مفاوضات تجديد تعاقد كريم العراقي ظهير أيمن الفريق.

كريم العراقي

النادي : المصري

المصري

وحسبما علم FilGoal.com فإن مسؤولو المصري عقدوا جلسة مع كريم العراقي لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويرى كامل أبو علي رئيس النادي أن اللاعب من الأعمدة الرئيسية للفريق خلال السنوات الماضية.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - البنك الأهلي يطلب ضم كريم العراقي.. ورد المصري بعد إصابته في العضلة الخلفية.. برنامج تأهيلي لـ كريم العراقي كريم العراقي: اعتدنا على التعثرات ثم العودة.. والشيخ: أريد تقديم شيء يليق بالمصري كريم العراقي عن مفاوضات الزمالك: كل شيء بيد المصري.. ولعبت في الأولمبياد للاحتراف

وسبق أن جدد العراقي تعاقده مع الفريق البورسعيدي في 2021 لموسمين إضافيين بنهاية موسم 2023-24.

وخاض العراقي الموسم الجاري 7 مباريات مع المصري.

وإجمالا بقميص الفريق خاض 178 مباراة في جميع المسابقات سجل 3 وصنع 7.

وسبق أن توج العراقي بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، وشارك في أولمبياد طوكيو 2020 والتي وصل فيها منتخب مصر الأولمبي لربع النهائي.

وارتبط اسم العراقي في السنوات الماضية بالانتقال لصفوف الزمالك ومودرن فيوتشر والبنك الأهلي.

الدوري المصري المصري كريم العراقي
نرشح لكم
هيثم عرابي يتحدث عن مصير عمر كمال وموقف كريم وليد.. والمنافسة على لقب الدوري ميهوب: ملف عمر كمال في يد رئيس النادي.. ونتعجب من اختيارات قائمة المنتخب قوائم كأس الأمم المبدئية - ثلاثي الأهلي وثنائي الزمالك ضمن 10 محترفين من الدوري المصري المصري: مصير مروان حمدي محل دراسة من الإدارة.. وقصة إيميكا بسبب وكيله رئيس قطاع الناشئين في فيوتشر لـ في الجول: ما حدث ضد الزمالك غير متعمد.. والأهم سلامة الجميع مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل الإصابات الخطيرة في مباراة فيوتشر 2005 حسين السيد: عمر كمال ليس مرشحا للانضمام إلى الزمالك.. ولا أستطيع الحديث عن زيزو حالتان بلع لسان وإرتجاج وجرح أدى لـ20 غرزة.. إصابات خطيرة لرباعي شباب الزمالك ضد فيوتشر
أخر الأخبار
بناء على طلب فيتوريا.. رابطة الأندية تعلن عدم إقامة مباريات يوم 2 يناير 16 دقيقة | منتخب مصر
مدرب صنداونز ردا على مهاجم بيراميدز: نلعب المباريات في الملعب وليس تويتر 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
السوبر المصري - الشناوي في قائمة بيراميدز رغم الإصابة.. وعودة صبحي وعادل ساعة | الكرة المصرية
بعد السكتة القلبية.. قائد لوتون يخرج من المستشفى ويبدأ فترة التأهيل ساعة | الدوري الإنجليزي
الكشف عن نظام دوري السوبر الأوروبي بعد عودته للحياة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مواجهة سعودية نارية محتملة.. الكشف عن تفاصيل قرعة دوري أبطال آسيا 2 ساعة | سعودي في الجول
بيان من برشلونة بعد قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن دوري السوبر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بيريز يعلق على قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن دوري السوبر 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة