تشكيل برشلونة - فيرمن يعوض بيدري أمام ألميريا

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 18:46

كتب : FilGoal

احتفال جواو فيليكس بهدف برشلونة ضد فالنسيا

دفع تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة بلاعب الوسط فيرمن لوبيز في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة ألميريا.

ويلعب برشلونة ضد ألميريا في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

ويشارك فيرمن في التشكيل الأساسي لبرشلونة لتعويض غياب بيدري المصاب.

أخبار متعلقة:
بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يفوز برباعية ويواصل مطاردة السد طعن لافيتزي لاعب الأرجنتين السابق

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

المرمى: إيناكي بينا

الدفاع: جواو كانسيلو – رونالد أراوخو – أندرياس كريستينسن – أليخاندرو بالدي

الوسط: سيرجي روبيرتو – إليكاي جوندوجان – فيرمن

الهجوم: جواو فيليكس – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا

ويحتل برشلونة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، ويأتي ألميريا في المركز الأخير برصيد 5 نقاط فقط.

برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
تشافي: ما يحدث في برشلونة غير مقبول بيلد: ريال مدريد مهتم بإعادة فاران من مانشستر يونايتد بالقدم والرأس.. القائد سيرجي روبيرتو ينقذ برشلونة بفوز مثير أمام ألميريا انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(2) ألميريا.. فوز البرسا قائمة ريال مدريد - خط دفاع إجباري في مواجهة ألافيس مؤتمر أنشيلوتي: التعاقد مع مدافع جديد؟ لن أقول لا.. ولا أعترف بالمداورة بين الحراس ريال مدريد يعلن خضوع ألابا لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي تقرير إسباني: شكوك حول لحاقه بالسوبر.. وتحديد مدة غياب بيدري
أخر الأخبار
كأس إيطاليا - خروج حامل اللقب.. بولونيا يصعق إنتر في الشوط الإضافي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
حازم إمام: السعيد سيعود للمنتخب في هذه الحالة.. وفيتوريا يريد تأجيل هذين المباراتين بالدوري 2 ساعة | منتخب مصر
صلاح يغيب عن مباراتي ليفربول في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
وفيتان و8 جرحى.. حادث مروري خطير لفريق مولودية البيض الجزائري 2 ساعة | الوطن العربي
الكشف عن منافس ليفربول في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
في يوم ميلاده.. 3 أرقام قياسية لمبابي تقود سان جيرمان للانفراد بصدارة الدوري 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مصطفى محمد يتسبب في طرد لوفرين ويتعرض لإصابة قوية في الرأس.. ونانت يخسر من ليون 3 ساعة | المحترفون
صلاح يسجل.. ليفربول يدمر وست هام بخماسية ويطير لنصف نهائي كأس الرابطة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة