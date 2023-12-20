تشكيل برشلونة - فيرمن يعوض بيدري أمام ألميريا
الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 18:46
كتب : FilGoal
دفع تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة بلاعب الوسط فيرمن لوبيز في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة ألميريا.
فيرمن لوبيز
النادي : برشلونة
ويلعب برشلونة ضد ألميريا في الجولة 18 من الدوري الإسباني.
ويشارك فيرمن في التشكيل الأساسي لبرشلونة لتعويض غياب بيدري المصاب.
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:
المرمى: إيناكي بينا
الدفاع: جواو كانسيلو – رونالد أراوخو – أندرياس كريستينسن – أليخاندرو بالدي
الوسط: سيرجي روبيرتو – إليكاي جوندوجان – فيرمن
الهجوم: جواو فيليكس – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا
ويحتل برشلونة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، ويأتي ألميريا في المركز الأخير برصيد 5 نقاط فقط.
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