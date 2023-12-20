بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يفوز برباعية ويواصل مطاردة السد

فاز فريق الوكرة على معيذر برباعية مقابل هدفين، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 12 لدوري نجوم قطر.

حمدي فتحي النادي : الوكرة الوكرة

وشارك حمدي فتحي لاعب وسط منتخب مصر في المباراة بالكامل مع فريقه الوكرة.

ورفع الوكرة رصيده إلى النقطة 27 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري القطري بفارق نقطة عن السد المتصدر والذي يتبقى له مباراة.

وتجمد رصيد فريق معيذر عند النقطة 6 في المركز 11 وقبل الأخير.

تقدم الوكرة في الدقيقة 2 بهدف سجله خالد منير، ثم أضاف عبد الله خالد شيخ الهدف الثاني في الدقيقة 5.

لكن فريق معيذر عاد بالنتيجة وسجل الهدف الأول في الدقيقة 30 عن طريق دنيس أليبك.

ثم سجل أيمن الحسوني هدف التعادل في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني نجح الوكرة في العودة وسجل المهاجم محمد بن يطو الهدف الثالث في الدقيقة 63، واختتم دالا جيلسون رباعية الوكرة في الدقيقة 74.

لتنتهي المباراة بفوز الوكرة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

video:1