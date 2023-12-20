طعن لافيتزي لاعب الأرجنتين السابق

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 18:09

كتب : FilGoal

إيزيكيل لافيتزي - الأرجنتين

تعرض إيزيكيل لافيتزي لاعب منتخب الأرجنتين السابق لحادثة طعن أثناء تواجده في أوروجواي.

ووفقا لما ذكره موقع "El Observador" الأوروجوايائي فإنه تم نقل لافيتزي إلى المستشفى عقب طعنه من قبل أحد أفراد عائلته ما بسبب خلاف مالي ما تسبب له بجرح في الترقوة.

فيما ذكرت شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أنها لا يمكن لها تأكيد طعن لافيتزي من قبل أحد أفراد عائلته لكنها لم تكشف سبب نقل اللاعب إلى المستشفى بشكل عاجل.

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ولم يتم النشير المزيد من التفاصيل عن ذلك الحادث حتى الآن.

صاحب الـ38 عاما بدأ مسيرته في إستوديانتيس الأرجنتيني وانتقل منه إلى سان لورينزو ثم نابولي ثم باريس سان جيرمان وأخيرا هيبي فورشن الصيني.

واعتزل لافيتزي كرة القدم في صيف عام 2019.

ولعب لافيتزي مع منتخب الأرجنتين من 2007 لـ2016 ما يصل مجموعه لـ51 مباراة.

لافيتزي الأرجنتين نابولي
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