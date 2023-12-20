الانتقال الرابع في الموسم.. بانسيرايكوس اليوناني يضم عمرو وردة

أعلن نادي بانسيرايكوس اليوناني الاتفاق مع عمرو وردة على انضمامه لصفوف الفريق بعقد يمتد لنهاية الموسم.

عمرو وردة النادي : فاركو

وكشف النادي أن عمرو وردة سينتظم في تدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة ليبدأ مسيرته مع بانسيرايكوس الذي يسعى للبقاء في الدوري اليوناني هذا الموسم.

وسبق لـ وردة تمثيل أندية بانيتيليكوس، وباوك، وأترومويتوس، ولاريسا، وفولوس، في الدوري اليوناني. ثم تحول إلى قبرص من بوابة أنورثوسيس وتبعه بأبولون.

ومع بداية فترة الانتقالات الصيفية الماضية انتقل عمرو وردة إلى نادي الرجاء المغربي، قبل أن يفسخ تعاقده وينضم إلى صفوف أبولون ليماسول القبرصي.

وأيضا فسخ عمرو وردة تعاقده مع النادي القبرصي واتفق مع أحد الأندية الإيرانية على الانضمام لها لكن الاتفاق لم يتم بين الطرفين.

ليعود عمرو وردة إلى الدوري المصري وينضم لصفوف فاركو، قبل أن يفسخ تعاقده مع النادي البرتقالي.

ولم يشارك عمرو وردة سوى في مباراة واحدة مع نادي فاركو في الدوري المصري هذا الموسم.

ويحتل نادي بانسيرايكوس المركز 11 بجدول ترتيب الدوري اليوناني برصيد 13 نقطة، بعد مرور 14 جولة من المسابقة وبفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.