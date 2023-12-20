قائمة ريال مدريد - خط دفاع إجباري في مواجهة ألافيس

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ألافيس على ملعب الأخير في الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني.

وتشهد القائمة استعداء 6 لاعبين فقط في خط الدفاع منهم اثنين من فريق الشباب مما يعني أن أنشيلوتي سيلعب بخط دفاع إجباري خلال المباراة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: كيبا أريزابالاجا – أندري لونين – فران جونزاليس.

الدفاع: لوكاس فاسكيز – ناتشو فيرنانديز – أنطونيو روديجير – فران جارسيا – راؤول أسينسيو – فينيسيوس توبياس.

الوسط: جود بيلينجهام – توني كروس – لوكا مودريتش – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – نيكو باز – داني سيبايوس.

الهجوم: رودريجو – خوسيلو – براهيم دياز – جونزالو جارسيا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة وبفارق نقطتين عن جيرونا المتصدر، بينما يحتل ديبورتيفو ألافيس المركز 14 برصيد 16 نقطة.