كرة سلة - الكشف عن قرعة البطولة العربية لمنتخبات الرجال

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن تفاصيل قرعة البطولة العربية لمنتخبات الرجال.

وتستضيف مصر البطولة خلال الفترة من 26 ديسمبر وحتى 3 يناير المقبل.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية والتي تضم خمسة منتخبات.

ويشارك في البطولة تسعة منتخبات وهو بخلاف مصر كل من المغرب وتونس والجزائر وليبيا والإمارات والكويت والصومال وموريتانيا.

وجاءت قرعة النسخة رقم 25 من البطولة العربية كالآتي:

المجموعة الأولى: الجزائر - الصومال - ليبيا - موريتانيا.

المجموعة الثانية: مصر - الإمارات - الكويت - تونس - المغرب.

ويعتبر منتخب مصر هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 مرة.

وكانت آخر تتويجات المنتخب المصري بلقب البطولة في 2017 عندما أقيمت في مصر.

بينما حقق بعدها منتخب السعودية لقب عام 2018 ثم لبنان عام 2022.