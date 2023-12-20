قطر تمدد صلاحية بطاقة هيا من أجل أمم آسيا 2023

أعلنت وزارة الداخلية في قطر استمرار العمل ببطاقة "هيا" الإلكترونية لحضور كأس أمم آسيا 2023 بعد نجاحها في نهائيات كأس العالم 2022.

يتنافس 24 منتخبا من قارة آسيا على لقب البطولة التي تقام بقطر، وذلك خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024.

وتسمح البطاقة للمشجعين من خارج قطر بحجز أماكن الإقامة وتشكل تصريحا لدخول البلاد خلال فترة إقامة البطولة.

وذكرت الداخلية القطرية في بيان: "يسعدنا في وزارة الداخلية بالاشتراك مع منصة هَيا حول تمديد صلاحيّة تأشيرة هيا الخاصة بمشجعي بطولة كأس العالم قطر 2022 حتى 24 فبراير 2024".

ويتعين على حاملي تذاكر حضور المباريات تقديم طلباتهم للحصول على البطاقة بشكل إلزامي من أجل حضور المباريات.

وتقدم بطاقة "هيا" عدد من المميزات لحاملها سواء من داخل أو خارج قطر أثناء البطولة مثل الاستخدام المجاني لوسائل النقل في أيام المباريات إلى جانب حضور عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة للبطولة.

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وتستعد قطر لاستضافة كأس آسيا للمرة الثالثة، بعد أن نجحت في تنظيم البطولة مرتين من قبل، وذلك في عامي 1988 و2011.

وتقام مباراة افتتاح كأس آسيا 2023 بين منتخب قطر الدولة المضيفة والمدافعة عن اللقب ومنتخب لبنان، في استاد لوسيل المونديالي، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية ما يقارب 88 ألف مقعد.

ومن المقرر أن يستضيف أيضاً نهائي البطولة الآسيوية المرتقبة. وكان استاد لوسيل الشهير قد شهد المباراة النهائية لمونديال قطر 2022.