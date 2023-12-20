الشرق الأوسط: الفتح يسعى لضم فيرمينو

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 15:46

كتب : FilGoal

روبرتو فيرمينو - أهلي جدة

يسعى نادي الفتح السعودي لضم البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم أهلي جدة خلال فترة الانتقالات الشتوية، حسب جريدة الشرق الأوسط.

وأوضح تقرير الشرق الأوسط أن الفتح يستهدف تقوية هجومه بعناصر جديدة في الفترة الشتوية على سبيل الإعارة، منها المهاجم عبد الله الحمدان لاعب الهلال، والبرازيلي روبرتو فيرمينيو مهاجم أهلي جدة.

وذلك رغم التكلفة المالية الباهظة لفيرمينو التي قد تدفع النادي للتراجع عن الاهتمام بضمه.

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فيرمينو الذي انضم إلى أهلي جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية شارك في 17 مباراة ولم يسجل سوى 3 أهداف.

ولم يحقق الفتح أي فوز في المباريات 6 الأخيرة، كما أنه لم يحصد سوى نقطة من 3 مباريات على ملعبه الجديد الذي افتتح أواخر نوفمبر الماضي، حيث خسر من الفيحاء، ثم الطائي قبل أن يتعادل مع الشباب.

ويبدو أن اللاعب الإسباني كريستيان تيو سيكون من المغادرين في فترة الانتقالات الشتوية في حال إيجاد بديل، حيث لا توجد أي توصية بتمديد عقده الذي ينتهي في عام 2024، حيث وقّع لعام بعد حضوره في يناير من العام الحالي 2023.

وسيغيب تيو عن الفريق حتى فترة التوقف المقبلة للدوري نتيجة إصابة بكسر في إصبع القدم، إضافة إلى تمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية ألزمته العلاج فترة تصل إلى 6 أسابيع.

أهلي جدة الفتح روبرتو فيرمينو
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