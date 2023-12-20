كوبر يستبعد عمر السومة من قائمة سوريا في أمم آسيا
الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 15:09
كتب : FilGoal
شهدت قائمة منتخب سوريا الأولية لكأس أمم آسيا مفاجأة باستبعاد عمر السومة مهاجم فريق العربي القطري.
عمر السومة
النادي : العربي
ويستعد منتخب سوريا لخوض منافسات أمم آسيا خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين بدولة قطر.
ويقع منتخب سوريا في المجموعة الثانية رفقة منتخبات أستراليا والهند وأوزبكستان.
وضمت قائمة هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب سوريا 33 لاعبا سيتم اختيار 26 منهم لأمم آسيا.
ويتواجد عمر خربين مهاجم منتخب سوريا في القائمة الأولية للأرجنتيني كوبر.
وتضم القائمة الرباعي عبد الله الشامي ومؤيد العجان وعمر الميداني وعمر خربين، الذين سبق لهم اللعب في الدوري المصري.
ويشارك منتخب سوريا في كأس أمم آسيا للمرة السابعة في تاريخه والثاني على التوالي.
ولم يسبق للمنتخب السوري تخطي دور المجموعات طوال تاريخه.
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