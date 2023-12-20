نونو جوميش: كنت سعيدا بترشيحي للانضمام إلى النادي الأفضل في إفريقيا

أعرب نونو جوميش أسطورة بنفيكا ومنتخب البرتغال عن سعادته بترشيحه للانضمام إلى الأهلي في وقت سابق.

وكشف جوميش عن مفاوضات مانويل جوزيه لضمه وقت قيادته لفريق الأهلي.

وقال جوميش عبر قناة الحياة: "بالفعل كانت هناك مفاوضات مع مانويل جوزيه لضمي إلى الأهلي، سبق وأن تدربت تحت قيادته مرتين، وطلبني للعب للمرة الثالثة معه وهذه المرة مع الأهلي ولكنني كنت سعيدا وقتها مع بنفيكا".

وكشف "كنت ممتنا لطلب مانويل جوزيه ضمي للنادي الأهلي الأفضل في إفريقيا والشرق الأوسط".

وتابع نجم البرتغال السابق "أتذكر عبد الستار صبري جيدا كان معنا في بنفيكا، وكان لاعبا مميزا ومهاريا من الدرجة الأولى وسجل الكثير من الأهداف عن طريق الركلات الثابتة، ولازلنا على تواصل حتى الآن".

وواصل "أعلم لاعبا مصريا سبق له اللعب في البرتغال وهو مجدي عبد الغني الذي يعتبر أحد اللاعبين التاريخيين لمنتخب مصر وكان مميزا في البرتغال".

وبسؤاله عن الكرة المصرية حاليا أجاب "محمد صلاح هو أهم لاعب الآن ويعتبر سفيرا لكرة القدم المصرية، وأتمنى الحظ لمنتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا مدرب بنفيكا السابق والتوفيق في البطولات المقبلة".

أما عن منافسات كأس العالم للأندية فكشف جوميش "أتابع البطولة، والأهلي أدى مباراة قوية أمام فلومنينسي وقدّم شوطا أول رائعا ولكن لم يستمر التماسك وأهدر العديد من الفرص في البداية، وكان الشوط الثاني متوازنا حتى تقدم الفريق البرازيلي من ركلة جزاء وباتت الأمور صعبة على الأهلي".

وتابع "أعتقد أن النادي الأهلي لعب بشكل رائع وقدّم صورة مميزة للكرة المصرية، والأداء كان مميزا أمام اتحاد جدة واستحقوا الفوز، ولعب الأهلي كرة هجومية جيدة".

وبالحديث عن مواجهة البرونزية أوضح "مواجهة الأهلي ضد أوراوا ستكون صعبة جدا، خاصة أن الفريقين يسيطر عليهم الحزن لعدم الوصول للنهائي، أحيانا أتسائل هل الأفضل لعب مباراة الثالث والرابع بعد فقدان حلم الوصول لنهائي بطولة أم لا، لكن بالنسبة لي الأهلي المرشح للفوز كونه أقوى".

وشدد "أتوقع أن يقدم فلومينينسي مباراة قوية أمام مانشستر سيتي، لكن سيتي يبقى الأوفر حظا لحصد اللقب".

أما عن المقارنة بين الأفضل في تاريخ كرة القدم فأجاب "أعتقد أنه ليس من العدل المقارنة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، كنت محظوظا باللعب بجوار رونالدو ولكن لم ألعب مع ميسي وأنا شغوف به، الثنائي مميز جدا ومن الصعب المقارنة بينهما".

وبسؤاله عن أصعب مدافع واجهه قال: "باولو مالديني من أصعب المدافعين الذين لعبت ضدهم خلال فترتي في إيطاليا وكان أيضا هناك نيستا".

وعن أغلى هدف في مسيرته كشف "أحرزت عددا من الأهداف الجيدة في الدوري البرتغالي، ولكن ربما هدفي في يورو 2000 من خارج منطقة الجزاء ربما من الأفضل في تاريخي".

واختتم نونو جوميش تصريحاته "فرناندو جوميش وماركو فان باستن كانا مثلي الأعلى قبل بداية مسيرتي في كرة القدم".