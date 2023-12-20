الاتحاد الروسي لكرة القدم يرفض الانضمام إلى آسيا

رفض الاتحاد الروسي لكرة القدم الانضمام إلى الاتحاد الآسيوي والابتعاد عن الاتحاد الأوروبي.

وأعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم يوم الأربعاء أن قرار رفض الانضمام إلى الاتحاد الآسيوي والخروج من الاتحاد الأوروبي كان بالإجماع.

وقال أحمد أيداميروف نائب رئيس الاتحاد الروسي: "قررنا عدم الانتقال من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى نظيره الآسيوي".

وأضاف "اتخذنا هذا القرار بالإجماع".

وكان الاتحاد الروسي لكرة القدم قد هدد في أكثر من مناسبة بمغادرة يويفا الذي استبعده من بطولاته بعد غزو القوات الروسية لأوكرانيا في فبراير 2022.

في أكتوبر الماضي، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفع الإيقاف عن جميع فئات منتخب روسيا بعد قرار الاتحاد الأوروبي (يويفا).

وأصدر الاتحاد الأوروبي قرارا منذ أيام للسماح للمنتخبات الروسية للمشاركة في بطولاته بعد ما يقرب من عامين للإيقاف بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

واشار بيان فيفا أن قراره يشمل المشاركة في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما ناشئين وناشئات.

وأوضح البيان معايير مشاركة روسيا: الظهور باسم "الاتحاد الروسي لكرة القدم" بدلا من "روسيا"، في غياب علمها الوطني، ونشيدها الوطني، وأطقم ومعدات منتخبها الوطني، واللعب بدلا من ذلك بألوان محايدة.

وكرر مجلس فيفا إدانته للحرب غير القانونية التي تشنها روسيا في أوكرانيا وأكد أن البنود المتبقية من القرار الذي تم اتخاذه في 28 فبراير 2022 تظل سارية حتى نهاية الصراع.

وكان ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أكد أنه سيتم السماح من جديد لروسيا بالمشاركة في بطولات أوروبا بشكل تدريجي.

والبداية مع منتخب روسيا تحت 17 سنة الذي سيشارك في بطولة أوروبا.

الأمر الذي رفضه بشدة الاتحاد الأوكراني لكرة القدم والذي أصدر بيانا رسميا للرد عليه.