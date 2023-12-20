مؤتمر أنشيلوتي: التعاقد مع مدافع جديد؟ لن أقول لا.. ولا أعترف بالمداورة بين الحراس

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 13:25

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - قادش ضد ريال مدريد

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على أن فريقه لا يمانع التعاقد مع لاعب جديد لتعويض إصابة دافيد ألابا بقطع في الرباط الصليبي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس غدا الخميس على ملعب الأخير في الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نتمنى الاستمرار في الديناميكية الجيدة التي ظهرت في المباريات الماضية وأن ننهي عام 2023 بشكل جيد".

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وعن إمكانية التعاقد مع مدافع بديل بعد إصابة دافيد ألابا قال: "لن أقول لا، لقد تحدثت مع النادي وسنقيم الوضع خلال الأيام المقبلة وفترة الانتقالات الشتوية لا تنتهي حتى يوم 31 أغسطس وسنبحث عن أفضل حل بدون تسرع، سننهي العام أولا ثم سنتخذ أفضل قرار ممكن".

واستمر "أنا لا أعترف بفكرة مداورة حراس المرمى، كلاهما يؤديان بشكل جيد، لونين تطور كثيرا وأظهر ثقته بنفسه عندما شارك وكيبا استعاد مستواه وأريد أن أكافئ كليهما، غدا سيلعب كيبا ثم سنرى ما سيحدث بعد ذلك سأختار واحد فقط منهم".

وعن تعامل حكم مباراة فياريال مع جود بيلينجهام قال: "لا أعتقد أننا يجب أن نتذكر ذلك الأمر لأن تلك الإشارة من الحكم لم تكن قلة احترام، ربما يجب على الحكم تجنب مثل تلك الأمور ولكن يجب الوضع في الاعتبار أن الحكم أيضا يشعر بالغضب بسبب الاحتجاجات ولكن لا أرى أننا يجب أن نصنع المشكلات من شيء لا وجود له من الأصل".

وتحدث أنشيلوتي عن الإصابات التي ضربت الفريق قائلا: "تلك اللحظة صعبة جدا لأكون صريحا ولحسن الحظ أريد أن أشكر اللاعبين الذين يعبرون تلك المواقف والأمر المميز هو ما يفعله اللاعبين في أوقات مثل هذه".

وتابع "تشواميني لا يحب اللعب كقلب دفاع مثلما لا يحب كامافينجا اللعب كظهير ولكن في حالات الطوارئ هو يؤدي بشكل جيد وإذا كان هناك حالة طوارئ سنستعين به في هذا المركز ولكن مستقبله كلاعب ارتكاز بالطبع وكلنا نعرف ذلك".

وأكمل "مواجهة لايبزج في دوري الأبطال؟ هو فريق ينافس ويقاتل ولديه عناصر جيدة ويؤدي بشكل جيد في الدوري الألماني سننافس فريق جيد جدا".

وعن قرار الاتحاد الإسباني بنشر المحادثات بين الحكام قال: "أنا فقط فضولي حول الأمر وليس أكثر، لا يهمني ما يقوله الحكام لبعضهم خلال المباريات أتمنى لهم التوفيق جميعا في عام 2024 أو على الأقل ارتكاب أخطاء أقل من 2023".

وشدد "أنا لا أقول إنني إريد دخول سوق الانتقالات، كل ما قلته هو إننا سنفكر في الأمر ونتخذ القرار الأفضل".

وأضاف "مستقبلي؟ المستقبل هو مباراة الغد وأسبوع العطلة وعقدي ينتهي يوم 30 يونيو وإذا كان هناك أخبار جديدة سأقولها".

وأتم "الإصابة بالرباط الصليبي غير متوقعة ولا يمكن التنبؤ بها والذين لا يعانون من مشاكل في الركبة تعرضوا للإصابة، دعونا نرى ما سيحدث في النصف الثاني من الموسم وأعتقد أن بعض المصابين قد يعودون قريبا، في مارس أو إبريل قد يعود ميليتاو وكورتوا إذا سار كل شيء بشكل جيد".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة وبفارق نقطتين عن ألافيس المتصدر.

ريال مدريد الدوري الإسباني كارلو أنشيلوتي
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