5 عروض لنجم اتحاد جدة

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 13:12

كتب : FilGoal

رومارينيو - اتحاد جدة ضد أوكلاند

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن البرازيلي رومارينيو دا سيلفا نجم اتحاد جدة تلقى 5 عروض لضمه.

وينتهي عقد رومارينيو مع النمور بنهاية الموسم الجاري، ويمكنه التفاوض مع أي فريق بداية من 1 يناير المقبل.

وأوضح التقرير أن رومارينيو تلقى 5 عروض، بواقع 2 من السعودية، وواحد من كل من تركيا، وقطر، والإمارات.

أخبار متعلقة:
طبيب منتخب البرازيل يوضح موقف نيمار من كوبا أمريكا 2024 قوائم كأس الأمم المبدئية - ثلاثي الأهلي وثنائي الزمالك ضمن 10 محترفين من الدوري المصري قائمة مصر المبدئية - الونش والسعيد ووجوه جديدة ضمن 55 اسما استعدادا لأمم إفريقيا نونو سانتو يعود للدوري الإنجليزي من بوابة نوتينجهام فورست

وأفاد التقرير بأن رومارينيو لن يتخذ أي قرار قبل معرفة موقف اتحاد جدة بشأنه.

ويستطيع المهاجم البرازيلي قبول أي عرض يصله في يناير، لكنه متمسك بالاستمرار مع الإتي، حسب التقرير.

وانضم البرازيلي إلى النمور عام 2018، وبات الهدَّاف التاريخي بالنسبة إلى اللاعبين الأجانب بعد تجاوزه عتبة 100 هدف، مع 200 مباراة، خاضها بقميص الفريق.

وحقق روما بطولتَي كأس السوبر والدوري السعودي مع اتحاد جدة.

اتحاد جدة رومارينيو
نرشح لكم
مصائب النمور تتواصل.. اتحاد جدة يسقط مجددا بنتيجة 3-1 أمام الرائد انتهت الدوري السعودي - اتحاد جدة (1) (3) الرائد.. خسارة جديدة تشكيل اتحاد جدة - المعيوف مستمر في حراسة مرمى النمور أمام الرائد مدرب أهلي جدة يحسم مصير فيرمينيو رونالدو يستعيد صدارة الهدافين ويقود النصر للفوز على اتفاق جيرارد بثلاثية تشكيل النصر - رونالدو وتاليسكا وماني في مواجهة الاتفاق جيسوس: نسير في الإتجاه الصحيح.. وأزمة الفرج انتهت ميتروفيتش يعادل رونالدو ورقم قياسي.. الهلال يلتهم أبها بسباعية في الدوري السعودي
أخر الأخبار
إتشيفيري يفتح الباب لكبار أوروبا: لن أجدد تعاقدي مع ريفر بليت 37 ثاتيه | أمريكا
أرتيتا: يجب أن نقتل المباريات.. وهذه أسوأ لحظة ضد ليفربول 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصائب النمور تتواصل.. اتحاد جدة يسقط مجددا بنتيجة 3-1 أمام الرائد 27 دقيقة | سعودي في الجول
رومانو: من البرازيل.. سان جيرمان يتفق على أولى صفقات الشتاء 34 دقيقة | ميركاتو
كلوب: تسيميكاس سيغيب لفترة طويلة.. وكيف أرسنال بهذه القوة؟ 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
العارضة تحمي الصدارة.. صلاح يسجل في تعادل ليفربول مع أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
وفاة ياسر حسن المدير الإداري لـ الترسانة بعد الوصول لدور الـ 32 من كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
بغياب لاوتارو.. إنتر يفوز على ليتشي ويعيد فارق النقاط مع يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (4) (2) أوراوا.. البرونزية من نصيب النسر مجددا 2 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة 3 فلومينينسي ينفي عبر في الجول التصريحات المنسوبة لـ مارسيلو عن الأهلي 4 نونو جوميش: كنت سعيدا بترشيحي للانضمام إلى النادي الأفضل في إفريقيا