5 عروض لنجم اتحاد جدة
الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 13:12
كتب : FilGoal
ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن البرازيلي رومارينيو دا سيلفا نجم اتحاد جدة تلقى 5 عروض لضمه.
وينتهي عقد رومارينيو مع النمور بنهاية الموسم الجاري، ويمكنه التفاوض مع أي فريق بداية من 1 يناير المقبل.
وأوضح التقرير أن رومارينيو تلقى 5 عروض، بواقع 2 من السعودية، وواحد من كل من تركيا، وقطر، والإمارات.
وأفاد التقرير بأن رومارينيو لن يتخذ أي قرار قبل معرفة موقف اتحاد جدة بشأنه.
ويستطيع المهاجم البرازيلي قبول أي عرض يصله في يناير، لكنه متمسك بالاستمرار مع الإتي، حسب التقرير.
وانضم البرازيلي إلى النمور عام 2018، وبات الهدَّاف التاريخي بالنسبة إلى اللاعبين الأجانب بعد تجاوزه عتبة 100 هدف، مع 200 مباراة، خاضها بقميص الفريق.
وحقق روما بطولتَي كأس السوبر والدوري السعودي مع اتحاد جدة.
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