طبيب منتخب البرازيل يوضح موقف نيمار من كوبا أمريكا 2024

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 12:47

كتب : FilGoal

نيمار - البرازيل امام فنزويلا

استبعد رودريجو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي إمكانية مشاركة نيمار مهاجم الهلال السعودي في بطولة كوبا أمريكا 2024.

في منتصف أكتوبر الماضي أصيب نيمار بقطع في الرباط الصليبي.

وقال لاسمار لإذاعة 98 FM البرازيلية: "نيمار لن يتعافى قبل بطولة كوبا أمريكا 2024".

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وأضاف "أتوقع أن يعود نيمار في أغسطس المقبل، مع بداية موسم 2024، لذلك ليس من المرجح أن نختصر برنامج التعافي ونقوم بمجازفة غير ضرورية".

كوبا أمريكا 2024 ستقام في الفترة من 20 يونيو و14 يوليو في الولايات المتحدة.

وتابع "علينا التحلي بالصبر مع إصابة نيمار، فالحديث عن عودته قبل 9 أشهر من الآن أمر سابق لأوانه".

وخضع نيمار لعملية جراحية في مطلع نوفمبر الماضي.

حين أصيب نيمار، أفاد الهلال في بيان: "أوضحت الفحوص الطبية تعرّض لاعب كبيرآسيا، نيمار جونيور، لقطع في الرباط الصليبي والغضروف".

وكان نيمار أصيب في مباراة منتخب البرازيل وأوروجواي في التصفيات الأمريكية الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

واضطر نيمار للخروج من المباراة من الشوط الأول مستبدلا وظهر وهو يبكي من شدة الإصابة.

وانضم نيمار - 31 عاماً - إلى الهلال قادما من باريس سان جيرمان الصيف الماضي.

وشارك نيمار مع الهلال في خمس مباريات سجل خلالهم هدفا وحيدا وصنع مثله.

نيمار الهلال البرازيل
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