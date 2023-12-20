ممثل يعقوبو: تألقه في الدوري الصيني لم يفاجئنا.. والسبب الحقيقي لفشل انضمامه لـ الأهلي

نفى أجيكوم بلانكسون المتحدث الإعلامي للاعب الغاني عبد العزيز يعقوبو أن يكون لديه إصابة مزمنة كما يشاع.

عبد العزيز يعقوبو النادي : ريو أفي الأهلي

وارتبط اسم يعقوبو بالانضمام إلى الأهلي خلال الفترة الماضية قبل أن يتم توجيه الشكر له بسبب عدم اجتياز الفحص الطبي.

وقال أجيكوم بلانكسون المتحدث الإعلامي لـ عبد العزيز يعقوبو لاعب ووهان ثري الصيني عبر القناة الأولى: "لسنا متفاجئين من تألق يعقوبو في الصين على الإطلاق لأننا نعلم أنه لاعب رائع ومهاجم جيد جدا".

وتابع "يعقوبو دائما ما يسجل الأهداف كل موسم، وسبق وأن تألق في البرتغال وكان هداف أنديته".

وكشف ممثل اللاعب "شارك يعقوبو في 17 مباراة كأساسي من 23 مباراة في الدوري الصيني وسجل 15 هدفا كرابع أفضل هداف في المسابقة رغم مشاركته في نصف موسم فقط، لذلك لا مفاجأة من أرقامه".

وانضم يعقوبو إلى الفريق الصيني في مارس الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية العام الجاري.

وأضاف بلانكسون "قبل قدوم يعقوبو إلى مصر، الأهلي كان يعلم حالته جيدا وليس حقيقيا أنه مصاب وإلا لن يمنحه النادي الموافقة على القدوم إلى مصر، ولكن الأهلي لم ينجح في التوصل لاتفاق مع ريو أفي".

وكشف ممثل اللاعب مفاجأة "النادي البرتغالي كان يرغب في بيع يعقوبو باثنين مليون ونصف المليون دولار، ولكن الأهلي لم يكن مستعدا لدفع ذلك المبلغ، وأصر على ضمه عن طريق الإعارة ولم يصل الطرفان لاتفاق بينما لم يتعلق الأمر بأي أمور طبية".

وشدد "الحقيقة أن عدم انتقال يعقوبو إلى الأهلي ليس بسبب فشله في اجتياز الكشف الطبي، ولكن عدم التوصل لاتفاق مع ناديه البرتغالي، ويمكنكم متابعة موقف اللاعب في السنوات الثلاثة الأخيرة وأنه لم يتعرض لإصابة".

وواصل "لا أعلم من أين جاء خبر تعرض يعقوبو لإصابة مزمنة، ما حدث أنه قد تعرض لإصابة خطيرة في 2017 ولكن بعد إجراء العملية الجراحية لم يتعرض لأي إصابة وهو لاعب لائق تماما ويشارك بصورة منتظمة مع فرقه، ولا أعلم سبب الترويج عن أمر تعرضه لإصابة مزمنة".

أما عن إمكانية الانضمام للأحمر مستقبلا أوضح "إذا قدم الأهلي عرضا جيدا في يناير، فلا يمكننا حسم مصيره إلا بعد اتفاق النادي مع ريو أفي، يمكننا بالطبع الانتقال إلى مصر ولم لا؟ لا نعرف ما سيحدث في المستقبل فهو لاعب محترف".

واختتم بلانكسون تصريحاته "يعقوبو يركز مع فريقه الصيني حاليا ويلعب في دوري أبطال آسيا وبعد انتهاء الموسم سيعود لفريقه البرتغالي بعد نهاية الإعارة".

ويلعب يعقوبو في الدوري البرتغالي منذ انتقاله في صيف 2016 وتعد تجربة ووهان ثري الصيني هي الأولى له خارج الدوري البرتغالي.

ويبلغ يعقوبو من العمر 25 عاما ويشغل مركز المهاجم، وينتهي تعاقده مع ريو أفي في صيف 2025.