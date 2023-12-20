ريال مدريد يعلن خضوع ألابا لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 11:53

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد غرناطة

أعلن نادي ريال مدريد خضوع لاعبه دافيد ألابا لعملية جراحية ناجحة في ركبته اليسرى.

ألابا كان قد تعرض للإصابة خلال الشوط الأول من مواجهة فريقه ضد فياريال في الدوري الإسباني الأحد الماضي.

وأفاد ريال مدريد في بيان: "خضع لاعبنا دافيد ألابا اليوم لعملية جراحية ناجحة لعلاج تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى".

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وأَضاف البيان "سيبدأ ألابا عملية تعافيه في الأيام المقبلة".

إصابة ألابا بالصليبي هي الثالثة في موسم ريال مدريد بعد كل من تيبو كورتوا وإدير ميليتاو.

وتأتي تلك الإصابة بمثابة الكارثة على دفاع ريال مدريد الذي أصبح يمتلك حاليا قلبين دفاع فقط هما ناتشو فيرنانديز وأنطونيو روديجير في قائمته بالكامل، ما يعني أن غياب لأحد من اللاعبين سيعني عدم تواجد بديل له في الفريق.

مباراة فياريال شهدت إصابة عنصر آخر من الدفاع وهو فيرلان ميندي الذي استبدل بين شوطي المباراة أيضا.

وأصبحت قائمة إصابات ريال مدريد الحالية كالتالي:

تيبو كورتوا.

داني كارباخال.

إدير ميليتاو.

دافيد ألابا.

فيرلان ميندي.

إدواردو كامافينجا.

أردا جولير.

فينيسيوس جونيور.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة وبفارق نقطتين عن جيرونا المتصدر.

ريال مدريد ديفيد ألابا
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