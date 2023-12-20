الأهلي: توصية كولر سبب عدم المشاركة في كأس الرابطة.. ومكافأة مونديال الأندية استثناء وحيد

كشف محمد الغزاوي عضو مجلس إدار النادي الأهلي عن الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة بناء على توصية من مارسيل كولر المدير الفني.

وكان الأهلي قد أعلن اعتذاره رسميا عن عدم المشاركة في كأس الرابطة المصرية بسبب ضغط المباريات.

وتنطلق منافسات كأس الرابطة في يناير المقبل وقت توقف الدوري بسبب مشاركة المنتخب في أمم إفريقيا.

وقال الغزاوي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الاعتذار عن عدم مشاركة الأهلي في بطولة كأس الرابطة قرار نهائي طالما أنه صدر بشكل رسمي، القرار ليس تقليلا من البطولة ولكنه بسبب ضغط وإجهاد كبير جدا للاعبين بسبب كثرة المنافسات خلال الموسم".

وتابع "فبخلاف الدوري والكأس هناك سوبر مصري بنظامه الجديد وبطولة إفريقيا وكأس العالم للأندية ومن قبل الدوري الإفريقي".

وكشف الغزاوي "كان هناك نقاش خلال الفترة الماضية بشأن المشاركة في كأس الرابطة وتم اتخاذ القرار بناء على توصية من المدير الفني، الأهلي يتعرض لضغط مباريات كبير والدليل على ذلك عدم لعب عدد من اللقاءات في الدوري".

وبسؤاله عن الانتقادات والإشادات المتباينة لكولر أجاب "جمهور الأهلي له الحق في الإشادة أو الانتقاد، جماهير الأهلي واعية ولا تقبل الخسارة وهذا حق مشروع لهم وطموح في قدرة الفريق حصد كل الألقاب".

وشدد "كولر مدرب كبير ولديه خبرات كبيرة وبالتأكيد سيكون على علم أن وقت الفوز سيكون هناك إِشادة ووقت الخسارة هناك انتقاد".

أما عن أنباء احتمالية رحيل محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وأنتوني موديست في يناير أوضح "القرارات الخاصة بكرة القدم تخرج من لجنة الكرة ولجنة التخطيط فقط، أي حديث عن الصفقات يخص اللجنتين وفي النادي الأهلي نظام دائم بأن لكل شخص دوره".

واختتم الغزاوي تصريحاته بالكشف عن استثناء وحيد في لائحة المكافآت قائلا: "هناك لائحة خاصة بكل بطولة، وحال حقق الأهلي البرونزية ستكون المكافأة وفقا للائحة، لا يوجد مكافأة في النادي الأهلي للمركز الثاني أو الثالث بخلاف كأس العالم للأندية".