نابولي يودع كأس إيطاليا بخسارة كبيرة على ملعبه من فروسينوني

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 10:38

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نابولي ضد فروسينوني

ودع نابولي كأس إيطاليا بخسارة كبيرة على ملعبه ضد فروسينوني بأربعة أهداف دون مقابل.

مباراة دور الـ 16 أقيمت على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

تقدم إنزو بيرانيشيا بالهدف الأول برأسية بعد عرضية من لوكا جاريتانو في الدقيقة الـ 65.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الأربعاء 20 ديسمبر 2023.. الزمالك في الكونفدرالية وليفربول وبرشلونة رئيس قطاع الناشئين في فيوتشر لـ في الجول: ما حدث ضد الزمالك غير متعمد.. والأهم سلامة الجميع جارديان: نوتينجهام فورست يعيد نونو سانتو للدوري الإنجليزي مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل الإصابات الخطيرة في مباراة فيوتشر 2005

وبعد 5 دقائق أضاف جيوسيبي كاسو الهدف الثاني مستغلا خطأ من جيوفاني دي لورينتز.

وسجل وليد شديرة الهدف الثالث لفروسينوني في الدقيقة الـ 91 من ركلة جزاء.

وأنهى عبده حراوي رباعية فروسينوني في الدقيقة الـ 95 بعد تمريرة رائعة من بول ليرولا لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

وتأهل فروسينوني لدور ربع النهائي وينتظر حاليا القائز من مواجهة يوفنتوس وساليرنيتانا ليلعب ضده.

نابولي كأس إيطاليا فروزينوني
نرشح لكم
كأس إيطاليا - خروج حامل اللقب.. بولونيا يصعق إنتر في الشوط الإضافي صلاح يغيب عن مباراتي ليفربول في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية الكشف عن منافس ليفربول في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في يوم ميلاده.. 3 أرقام قياسية لمبابي تقود سان جيرمان للانفراد بصدارة الدوري مصطفى محمد يتسبب في طرد لوفرين ويتعرض لإصابة قوية في الرأس.. ونانت يخسر من ليون صلاح يسجل.. ليفربول يدمر وست هام بخماسية ويطير لنصف نهائي كأس الرابطة عودة مرموش.. فرانكفورت يختتم 2023 بقلب الطاولة في +90 بثنائية ضد جلادباخ بقيادة هاري كين.. بايرن يتجاوز فولفسبورج ويواصل مطاردة ليفركوزن على الصدارة
أخر الأخبار
كأس إيطاليا - خروج حامل اللقب.. بولونيا يصعق إنتر في الشوط الإضافي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
حازم إمام: السعيد سيعود للمنتخب في هذه الحالة.. وفيتوريا يريد تأجيل هذين المباراتين بالدوري 4 ساعة | منتخب مصر
صلاح يغيب عن مباراتي ليفربول في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 4 ساعة | الكرة الأوروبية
وفيتان و8 جرحى.. حادث مروري خطير لفريق مولودية البيض الجزائري 4 ساعة | الوطن العربي
الكشف عن منافس ليفربول في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 4 ساعة | الكرة الأوروبية
في يوم ميلاده.. 3 أرقام قياسية لمبابي تقود سان جيرمان للانفراد بصدارة الدوري 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مصطفى محمد يتسبب في طرد لوفرين ويتعرض لإصابة قوية في الرأس.. ونانت يخسر من ليون 4 ساعة | المحترفون
صلاح يسجل.. ليفربول يدمر وست هام بخماسية ويطير لنصف نهائي كأس الرابطة 5 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة