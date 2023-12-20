نابولي يودع كأس إيطاليا بخسارة كبيرة على ملعبه من فروسينوني

ودع نابولي كأس إيطاليا بخسارة كبيرة على ملعبه ضد فروسينوني بأربعة أهداف دون مقابل.

مباراة دور الـ 16 أقيمت على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

تقدم إنزو بيرانيشيا بالهدف الأول برأسية بعد عرضية من لوكا جاريتانو في الدقيقة الـ 65.

وبعد 5 دقائق أضاف جيوسيبي كاسو الهدف الثاني مستغلا خطأ من جيوفاني دي لورينتز.

وسجل وليد شديرة الهدف الثالث لفروسينوني في الدقيقة الـ 91 من ركلة جزاء.

وأنهى عبده حراوي رباعية فروسينوني في الدقيقة الـ 95 بعد تمريرة رائعة من بول ليرولا لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

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وتأهل فروسينوني لدور ربع النهائي وينتظر حاليا القائز من مواجهة يوفنتوس وساليرنيتانا ليلعب ضده.