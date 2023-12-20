شارك تريبيير فارتكب كل الأخطاء.. نيوكاسل يودع كأس الرابطة بركلات الترجيح ضد تشيلسي

كان نيوكاسل متقدما في النتيجة بهدف دون رد على مضيفه تشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية إلى أن شارك كيران تريبيير فتحول كل شيء.

وفرط نيوكاسل في تقدمه بهدف دون رد إلى تعادل ليخسر في ركلات الترجيح بنتيجة 4-2 في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في ملعب ستامفورد بريدج في لقاء أقيم مساء أمس الثلاثاء.

تقدم نيوكاسل بهدف غريب عن طريق كالوم ويلسون في الدقيقة 16 بعدما مرر ليفي كولويل الكرة إلى موسيس كايسيدو الذي أخطأ في تسلم الكرة في منتصف الملعب.

وخطف كالوم ويلسون الكرة ومن بطريقة غريبة من أربعة مدافعين من تشيلسي وأخطأ بنوا بدياشيلي في تشتيت الكرة.

وفي النهاية سدد ويلسون الكرة في الشباك ليعلن عن تقدم نيوكاسل في النتيجة.

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وشارك تريبيير بدلا من إيميل كرافث في الدقيقة 46.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع أخطأ تريبيير في تمرير الكرة ليجدها ميخايلو مودريك ويسدد في الشباك مدركا التعادل.

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ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح والتي سجلها لاعبو تشيلسي بنجاح.

أما في نيوكاسل فأهدر تريبيير الركلة الثانية ومات ريتشي الرابعة ليودع نيوكاسل البطولة التي كان وصيفا لها الموسم الماضي.

يذكر أن المباراة شهدت الظهور الأول لكريستوفر نكونكو مع تشيلسي في ملعب ناديه للمرة الأولى بعد انتقاله إليه قادما من لايبزيج الصيف الماضي وغيابه لأشهر لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وفي الوقت ذاته تأهل فولام إلى نصف النهائي عقب انتصاره على إيفرتون بركلات الترجيح 7-6 بعد التعادل بهدف لمثله.

كما تأهل ميدلزبره إلى نصف النهائي بفوزه على بورت فالي بثلاثية دون رد.

ويتبقى مباراة وحيدة في ربع النهائي ستجمع بين ليفربول ووست هام مساء اليوم الأربعاء.