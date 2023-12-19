جوارديولا: لقب مونديال الأندية ما ينقص مانشستر سيتي.. وأعلم أن الأهلي في مستوى جيد

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 23:10

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أعرب بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانسشتر سيتي عن تطلعه لحصد لقب كأس العالم للأندية لأنه الذي ينقص النادي.

وحسم مانشستر سيتي تأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد التغلب على أوراوا ريدز بثلاثة أهداف دون مقابل في نصف النهائي.

ويتأهل مانشستر سيتي إلى النهائي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي يوم الجمعة.

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وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي: "هذه المرة الأولى لمانشستر سيتي التواجد في كأس العالم للأندية، وهذا اللقب الوحيد الذي ينقص خزائن الفريق ونحن في الطريق الصحيح لذلك".

وتابع المدرب الإسباني "كوننا متواجدين هنا في تلك البطولة فهو أمر لا يُصدق، وجودنا هنا لا يجعلنا نأخذ الأمور بشكل أقل جدية، المطالب عالية وسنكون سعداء لو حققنا اللقب".

وبسؤاله عن الأهلي أجاب جوارديولا "لم أشاهد مواجهة الأهلي المصري ضد اتحاد جدة أو فلومينينسي، ولكنه استطاع صناعة الكثير من الفرص وأنا أعلم أن الأهلي في مستوى جيد ولديه جماهير كبيرة تدعمه في مصر".

أما عن خطته للنهائي فأوضح "ننام ثم ننام، والقصد من ذلك هو التعافي قبل مواجهة فلومينينسي في النهائي".

وأضاف جوارديولا "بيرناردو سيلفا يستطيع اللعب في أي مركز، لديه الجودة اللازمة لفعل ذلك، ويستطيع بقراراته تغيير كل شيء في المباراة".

وشدد "سعيد جدا بوجودي في مانشستر سيتي، بإمكاني قضاء وقت طويل هنا في هذا النادي، لا يوجد مشكلة في ذلك".

واختتم جوارديولا تصريحاته "لعبنا الكثير من المباريات على أرضيات مختلفة، ونحن نتكيف مع أي أرضية، في كرة القدم علينا فعل ذلك وأتوقع أننا نبلي أفضل بلاء".

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