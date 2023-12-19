كرة طائرة - تتويج منتخب الناشئين بلقب إفريقيا

توج منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما بلقب بطولة إفريقيا.

ونجح منتخب مصر في حصد اللقب على حساب المنتخب الليبي بالبطولة التي أقيمت بمدينة مصراتة الليبية.

وتغلب منتخب الناشئين على ليبيا بثلاثة أشواط دون مقابل.

وحسم ناشئو الفراعنة تأهلهم إلى بطولة العالم والمقرر إقامتها في 2024.

وتأهل الفراعنة في حسم التأهل إلى المباراة النهائية على حساب الكاميرون بنفس النتيجة.

وحقق حمزة ياسين لاعب منتخب مصر جائزة أفضل لاعب في البطولة.

ويأتي لقب منتخب الناشئين بعد أيام من تتويج منتخب الناشئات.

وحسم منتخب ناشئات مصر للكرة الطائرة تحت 17 عاما لقب بطولة إفريقيا التي أقيمت في نيجيريا والتأهل لبطولة العالم أيضا.