كرة طائرة - تتويج منتخب الناشئين بلقب إفريقيا

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 22:52

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة طائرة ناشئين

توج منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما بلقب بطولة إفريقيا.

ونجح منتخب مصر في حصد اللقب على حساب المنتخب الليبي بالبطولة التي أقيمت بمدينة مصراتة الليبية.

وتغلب منتخب الناشئين على ليبيا بثلاثة أشواط دون مقابل.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - الأهلي يستضيف بطولتي إفريقيا للرجال والسيدات الكونفدرالية - طائرة خاصة لسفر الزمالك إلى أنجولا كرة طائرة - ناشئات مصر يتوجن ببطولة إفريقيا بالفوز على نيجيريا في أرضها اتحاد الطائرة يكشف لـ في الجول موقفه من إيقاف الزمالك لـ مايا ممدوح

وحسم ناشئو الفراعنة تأهلهم إلى بطولة العالم والمقرر إقامتها في 2024.

وتأهل الفراعنة في حسم التأهل إلى المباراة النهائية على حساب الكاميرون بنفس النتيجة.

وحقق حمزة ياسين لاعب منتخب مصر جائزة أفضل لاعب في البطولة.

ويأتي لقب منتخب الناشئين بعد أيام من تتويج منتخب الناشئات.

وحسم منتخب ناشئات مصر للكرة الطائرة تحت 17 عاما لقب بطولة إفريقيا التي أقيمت في نيجيريا والتأهل لبطولة العالم أيضا.

كرة طائرة منتخب مصر للناشئين
نرشح لكم
كرة طائرة - الأهلي يستضيف بطولتي إفريقيا للرجال والسيدات كرة طائرة - ناشئات مصر يتوجن ببطولة إفريقيا بالفوز على نيجيريا في أرضها اتحاد الطائرة يكشف لـ في الجول موقفه من إيقاف الزمالك لـ مايا ممدوح رئيس اتحاد الطائرة: لم نجامل أحدا في أزمة ثنائي الأهلي والزمالك كرة طائرة - الأهلي يدعم صفوف السيدات بـ أورليا إيباتومبو كرة سلة - موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر.. والقنوات الناقلة كرة طائرة - هيكل يتألق برقمين.. تفوق مصري في الإحصائيات الفردية بتصفيات الأولمبياد كرة طائرة - إلى باريس 2024.. منتخب مصر يخسر بصعوبة من فنلندا وهزيمة جديدة لتونس
أخر الأخبار
حالتان بلع لسان وجرح أدى لـ20 غرزة.. إصابات خطيرة لرباعي شباب الزمالك ضد فيوتشر 5 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - تتويج منتخب الناشئين بلقب إفريقيا 10 دقيقة | كرة طائرة
نيوكاسل يسجل هدفا كوميديا في تشيلسي 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: فيتوريا يتابع الجميع.. والأقرب خوض ودية واحدة قبل أمم إفريقيا 44 دقيقة | منتخب مصر
كأس العالم للأندية - مانشستر سيتي في طريقة للخماسية.. وأوروا يواجه الأهلي على البرونزية 52 دقيقة | كأس العالم للأندية
موعد مباراة الأهلي ضد أوراوا في كأس العالم للأندية.. القناة الناقلة 59 دقيقة | كأس العالم للأندية
كرة صالات - منتخب مصر يتأهل مباشرة إلى أمم إفريقيا ساعة | رياضات أخرى
كأس العالم للأندية - قرار جديد من كولر قبل مباراة المركز الثالث ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة