نيوكاسل يسجل هدفا كوميديا في تشيلسي

سجل كالوم ويلسون مهاجم نيوكاسل هدفا كوميديا في شباك تشيلسي في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الثلاثاء.

ويحل نيوكاسل ضيفا على تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج لملاقاته في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وفي الدقيقة 16 مرر ليفي كولويل الكرة إلى موسيس كايسيدو الذي أخطأ في تسلم الكرة في منتصف الملعب.

وخطف كالوم ويلسون الكرة ومن بطريقة غريبة من أربعة مدافعين من تشيلسي وأخطأ بنوا بدياشيلي في تشتيت الكرة.

وفي النهاية سدد ويلسون الكرة في الشباك ليعلن عن تقدم نيوكاسل في النتيجة.

وخلال الموسم الجاري خاض كالوم ويلسون 17 مباراة مع نيوكاسل قبل لقاء اليوم سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع هدفا.

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