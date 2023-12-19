مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: فيتوريا يتابع الجميع.. والأقرب خوض ودية واحدة قبل أمم إفريقيا

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 22:17

كتب : بسام أبوبكر

مصر - سيراليون - روي فيتوريا

كشف مصدر مسؤول في اتحاد كرة القدم عن آخر استعدادات روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قبل كأس أمم إفريقيا.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "فيتوريا يتابع جميع اللاعبين المصريين بشكل جيد بعيدا عن أسماء الأندية".

وأضاف "باب المنتخب مفتوح أمام جميع اللاعبين وليس لأسماء بعينها ومن يظهر بشكل مميز مع فريقه سيكون داخل دائرة اهتمام فيتوريا".

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وأكمل "من الوارد انضمام لاعبين جدد لمنتخب مصر في المعسكر المقبل قبل أمم إفريقيا مثلما حدث في التجمعات السابقة".

وواصل "الأقرب إقامة مباراة ودية واحدة لمنتخب مصر قبل أمم إفريقيا ضد أحد منتخبات التصنيف الثاني بناء على طلب فيتوريا حتى لا يتعرض أي لاعب للإصابة".

وأتم تصريحاته "معسكر منتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا يبدأ يوم 2 أو 3 يناير، والمباراة الودية ستكون أحد يومي 7 أو 8".

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة للبطولة بجانب كل من غانا وكاب فيردي وموزمبيق.

منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية روي فيتوريا
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