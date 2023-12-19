موعد مباراة الأهلي ضد أوراوا في كأس العالم للأندية.. القناة الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي مع أوراوا ريدز لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2023.

خسر أوراوا ريدز الياباني من مانشستر سيتي بثلاثية دون رد في نصف نهائي كأس العالم للأندية ليضرب موعدا مع الأهلي لملاقاته في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان الأهلي خسر من فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد أمس الإثنين.

وسبق وحصد الأهلي الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل بينهم مرتين في آخر ثلاث نسخ أقيمت.

ويلعب الأهلي للمرة السادسة في تاريخه بين تسع مشاركات بنصف النهائي وينافس على الميدالية البرونزية.

ويشارك الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي.

فيما يخوض أوراوا ريدز مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2007.

وحينها فاز على النجم الساحلي بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل بهدفين لكل منهما.

video:1

موعد مباراة الأهلي ضد أوراوا ريدز والقناة الناقلة

يواجه الأهلي منافسه أوراوا ريدز يوم الجمعة المقبلة.

وستنطلق المباراة في الرابعة والنصف عصرا.

ويذاع اللقاء عبر قناة "إس إس سي سبورت 1" وتطبيق "شاهد".