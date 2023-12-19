كرة صالات - منتخب مصر يتأهل مباشرة إلى أمم إفريقيا
الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 21:57
كتب : FilGoal
تأهل منتخب مصر لكرة الصالات مباشرة إلى أمم إفريقيا بسبب التصنيف.
وتسلم الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء، إخطارا رسميا من الاتحاد الفريقي "كاف" بتأهل منتخب الصالات لأمم إفريقيا 2024.
وبذلك تأهل منتخب مصر رفقة منتخبي المغرب وأنجولا إلى أمم إفريقيا 2024 لكرة الصالات.
وجاء تأهل منتخب مصر رفقة المغرب وأنجولا وفقا لتصنيف أحسن ثلاثة منتخبات في آخر بطولة أمم إفريقيا.
وتخوض باقي المنتخبات مرحلة التصفيات من أجل حسم بطاقات التأهل للبطولة.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان قريبا عن البلد المنظم الذي يستضيف فاعليات البطولة.
وتتنافس المنتخبات التالية في التصفيات:
- الجزائر
- ليبيا
- موريتانيا
- الكاميرون
- كوت ديفوار
- زامبيا
- تنزانيا
- ناميبيا
- غانا
- موزمبيق
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