كرة صالات - منتخب مصر يتأهل مباشرة إلى أمم إفريقيا

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 21:57

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة الصالات

تأهل منتخب مصر لكرة الصالات مباشرة إلى أمم إفريقيا بسبب التصنيف.

وتسلم الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء، إخطارا رسميا من الاتحاد الفريقي "كاف" بتأهل منتخب الصالات لأمم إفريقيا 2024.

وبذلك تأهل منتخب مصر رفقة منتخبي المغرب وأنجولا إلى أمم إفريقيا 2024 لكرة الصالات.

أخبار متعلقة:
كرة صالات - المغرب تحافظ على لقبها وتسحق الكويت بسباعية في نهائي كأس العرب 2023 كرة صالات – المغرب يضرب موعدا مع الكويت في نهائي كأس العرب صالات - مصر تتفوق على فلسطين بخماسية وتتصدر المجموعة كرة صالات - منتخب مصر يفقد تقدمه أمام العراق.. ويتأهل إلى دور الثمانية

وجاء تأهل منتخب مصر رفقة المغرب وأنجولا وفقا لتصنيف أحسن ثلاثة منتخبات في آخر بطولة أمم إفريقيا.

وتخوض باقي المنتخبات مرحلة التصفيات من أجل حسم بطاقات التأهل للبطولة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان قريبا عن البلد المنظم الذي يستضيف فاعليات البطولة.

وتتنافس المنتخبات التالية في التصفيات:

- الجزائر

- ليبيا

- موريتانيا

- الكاميرون

- كوت ديفوار

- زامبيا

- تنزانيا

- ناميبيا

- غانا

- موزمبيق

منتخب مصر أمم إفريقيا كرة صالات
نرشح لكم
كرة سلة - إنجاز قاري.. سيدات سبورتنج يتوجن بلقب إفريقيا للمرة الثانية على التوالي كرة سلة - إلى النهائي مجددا.. سبورتنج يطيح بـ إنتر كلوب في إفريقيا للسيدات اسكواش - اللقب السادس.. مصر تهزم إنجلترا وتتوج ببطولة العالم فرق كرة طائرة - الأهلي يستضيف بطولتي إفريقيا للرجال والسيدات كرة يد - الدرع مستمر مع فيزبريم حتى 2026 خبر في الجول - حمادة عبد الباري يتقدم باستقالته من منصب رئيس جهاز اليد في الزمالك اسكواش - منتخب مصر إلى ربع نهائي بطولة العالم للفرق كرة يد - معسكر لـ منتخب السعودية في مصر استعدادا لمنافسات آسيا
أخر الأخبار
نيوكاسل يسجل هدفا كوميديا في تشيلسي 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: فيتوريا يتابع الجميع.. والأقرب خوض ودية واحدة قبل أمم إفريقيا 21 دقيقة | منتخب مصر
كأس العالم للأندية - مانشستر سيتي في طريقة للخماسية.. وأوروا يواجه الأهلي على البرونزية 28 دقيقة | كأس العالم للأندية
موعد مباراة الأهلي ضد أوراوا في كأس العالم للأندية.. القناة الناقلة 36 دقيقة | كأس العالم للأندية
كرة صالات - منتخب مصر يتأهل مباشرة إلى أمم إفريقيا 41 دقيقة | رياضات أخرى
كأس العالم للأندية - قرار جديد من كولر قبل مباراة المركز الثالث ساعة | كأس العالم للأندية
تريزيجيه يسجل والمباراة لم تكتمل.. إنسحاب فريق إسطنبول أمام طرابزون بتدخل رئيس النادي ساعة | المحترفون
كرة سلة - إنجاز قاري.. سيدات سبورتنج يتوجن بلقب إفريقيا للمرة الثانية على التوالي ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة