كرة سلة - إنجاز قاري.. سيدات سبورتنج يتوجن بلقب إفريقيا للمرة الثانية على التوالي
الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 21:22
كتب : محمد سمير
توج فريق سيدات سبورتنج بلقب بطولة إفريقيا لأندية كرة السلة للمرة الثانية على التوالي.
ويكتب نادي سبورتنج اسمه في تاريخ كرة السلة النسائية بتحقيق اللقب مرتين على التوالي.
ويعتبر سبورتنج الفريق المصري الوحيد المتوج بلقب بطولة إفريقيا للأندية.
وتغلب سبورتنج على فريق كي بي إيه الكيني بنتيجة 103-59 في المباراة النهائية.
وتألقت هاجر عامر قائدة فريق سبورتنج بتسجيل 32 نقطة كأكثر لاعبة تسجيلا للنقاط في المباراة.
وتم اختيار ثلاثة لاعبين من سبورتنج في قائمة تشكيل البطولة للأفضل.
وتواجدت هاجر عامر للمرة الثانية على التوالي وهذه المرة رفقة الثنائي المحترف سييرا ديلارد وديستني بيتس.
وسجلت سييرا 17 نقطة في المباراة النهائية مقابل بيتس 10 نقاط.
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