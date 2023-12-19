كرة سلة - إنجاز قاري.. سيدات سبورتنج يتوجن بلقب إفريقيا للمرة الثانية على التوالي

كرة سلة - إلى النهائي مجددا.. سبورتنج يطيح بـ إنتر كلوب في إفريقيا للسيدات

كرة يد - الدرع مستمر مع فيزبريم حتى 2026

خبر في الجول - حمادة عبد الباري يتقدم باستقالته من منصب رئيس جهاز اليد في الزمالك