مران الأهلي - محاضرة من كولر.. وجلسات استشفائية لـ كوكا

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 20:58

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

خاض فريق النادي الأهلي مرانه اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي باستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وينتظر الأهلي الخاسر من مباراة مانشستر سيتي أمام أوراوا ريدز لمواجهته في مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية.

وبدأ المران بمحاضرة نظرية من جانب مارسيل كولر المدير الفني للفريق، حرص خلالها على الحديث مع اللاعبين عن أهمية المباراة القادمة، وطالبهم بطي صفحة مواجهة فلومينينسي البرازيلي، والتفكير فقط في حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

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وخضع أحمد نبيل كوكا لجلسات استشفائية في مران الفريق للتخلص من الإجهاد، تحضيرا لمباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

في المقابل أجرى اللاعبون مرانا استشفائيّا للمجموعة التي شاركت بشكل أساسي في لقاء الأهلي وفلومينينسي.

كما قام اللاعبون بتدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب حراس الأهلي، مرانا قويا لحراس الفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

ويواجه الأهلي يوم الجمعة المقبل الفريق الخاسر من مواجهة اليوم بين مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

في المقابل كلف كولر وفدا من الجهاز الفني للفريق بحضور مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد أوروا الياباني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وكلف كولر مساعديه سامي قمصان وكارلوس برينجر، ومعهم ياسين الميكاري محلل الأداء، بحضور المباراة من ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وسيقوم مارسيل كولر وباقي أفراد الجهاز الفني ولاعبو الفريق بمشاهدة المباراة بصالة الاجتماعات بفندق الإقامة، إذ سيواجه الأهلي الخاسر من الفريقين في المباراة القادمة لتحديد صاحب الميدالية البرونزية.

ويواجه الأهلي يوم الجمعة المقبل الفريق الخاسر من مواجهة اليوم بين مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

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