مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض السعودي لضم الشناوي.. وموقف الحارس

كشف مصدر مسؤول من الأهلي عن حقيقة العرض السعودي الذي تلقاه محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق الأحمر.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الأهلي لم يتل أي عروض من أندية سعودية لضم الشناوي".

وأضاف "كما أن محمد الشناوي لم يفاتح النادي عن تلقيه عرضا أو رغبته في الرحيل حتى الآن".

وكشفت صحيفة اليوم السعودية عن اهتمام نادي ضمك لضم محمد الشناوي في يناير المقبل.

وأن النادي السعودي بدأ بالفعل مفاوضاته لضم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

ويرغب نادي ضمك في تدعيم مركز حراسة المرمى بعد المستوى الذي ظهر به الشناوي خلال الفترة الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن هناك اهتمام قوي من جانب النادي السعودي للحصول على خدمات الشناوي.

ويضع نادي ضمك محمد الشناوي كمرشح أول بالنسبة لإدارة النادي لتدعيم مركز حراسة المرمى في الفريق.

وكشفت الصحيفة السعودية أن الشناوي أرجأ ملف انتقاله إلى ضمك لمجلس إدارة النادي الأهلي لبحث إمكانية الموافقة على رحيله من عدمه.

ويسعى ضمك لضم الشناوي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ولعب الشناوي -35 عاما- 17 مباراة مع الأهلي هذا الموسم وحافظ على نظافة شباكه 7 مرات ولكن استقبل 12 هدفا.

وعاد الشناوي إلى الأهلي في صيف 2016 قادما من بتروجت.

وخاض الشناوي 281 مباراة بقميص الأهلي في مختلف البطولات.

ونجح الشناوي في الحفاظ على نظافة شباكه مع الأهلي 157 مرة.

ولعب حارس مرمى الأهلي 52 مباراة بقميص منتخب مصر وحافظ على نظافة شباكه في 29 لقاء.