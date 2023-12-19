فيفا يوافق على خروج هالاند ودي بروين ودوكو من قائمة مانشستر سيتي في مونديال الأندية

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على خروج ثلاثة لاعبين من قائمة مانشستر سيتي بكأس العالم للأندية.

وخرج الثلاثي إرلينج هالاند وكيفن دي بروين وجيرمي دوكو من قائمة مانشستر سيتي.

وجاءت موافقة فيفا على طلب مانشستر سيتي بسبب الإصابة وفقا للوائح بطولة كأس العالم للأندية.

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