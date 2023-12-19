فيفا يوافق على خروج هالاند ودي بروين ودوكو من قائمة مانشستر سيتي في مونديال الأندية
الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 20:30
كتب : FilGoal
وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على خروج ثلاثة لاعبين من قائمة مانشستر سيتي بكأس العالم للأندية.
جيريمي دوكو
النادي : مانشستر سيتي
إيرلينج هالاند
النادي : مانشستر سيتي
كيفين دي بروين
النادي : مانشستر سيتي
وخرج الثلاثي إرلينج هالاند وكيفن دي بروين وجيرمي دوكو من قائمة مانشستر سيتي.
وجاءت موافقة فيفا على طلب مانشستر سيتي بسبب الإصابة وفقا للوائح بطولة كأس العالم للأندية.
ولا يزال يعاني الثلاثي من الإصابة التي لحقت به في الفترة الأخيرة.
وعوض مانشستر سيتي غياب الثلاثي بثلاثة لاعبين شباب.
وانضم الثلاثي ماكس إيلاين ومحمدو سوسهو وميكا هاميلتون إلى قائمة مانشستر سيتي.
ويستهل مانشستر سيتي مشواره في البطولة بمشاركته الأولى أمام أوراوا ريدز الياباني.
ويتأهل الفائز لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في النهائي.
أما الخاسر فيلعب أمام الأهلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
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