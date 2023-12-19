عامر حسين لـ في الجول: المشاركة في كأس الرابطة ليست إجبارية.. وهذه عقوبة الأهلي

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 20:14

كتب : بسام أبو بكر

الأهلي - اتحاد جدة

رد عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات على اعتذار الأهلي عن عدم المشاركة في كأس الرابطة.

وأعلن النادي الأهلي رسميا اعتذاره عن عدم المشاركة في كأس الرابطة المصرية للموسم الثاني على التوالي.

وبرر الأهلي اعتذاره بسبب المباريات المتلاحقة كل 72 ساعة وإصابة أغلب اللاعبين بالإجهاد بسبب تلاحم البطولات.

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ورد عامر حسين عبر FilGoal.com قائلا: "بالنسبة لاعتذار الأهلي عن المشاركة في كأس الرابطة، فمن حق كل فريق تقرير ما يراه مناسبا له".

وكشف "المشاركة في كأس الرابطة ليست إجباريا مثله مثل كأس مصر".

أما عن العقوبة الموقعة على الأهلي فأوضح "لكن الأهلي سيحرم من الحصول على مليون جنيه نظير المشاركة في الدوري".

وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي الذي يعتذر فيها الأهلي عن عدم المشاركة في البطولة.

ومن المنتظر أن تقام بطولة كأس الرابطة المصرية بنظام 3 مجموعات خلال توقف الدوري لخوض منتخب مصر منافسات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار خلال يناير وفبراير المقبلين.

الأهلي عامر حسين كأس الرابطة
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