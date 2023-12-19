الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل بطولتين وديتين يخوضهما في الإمارات خلال يناير

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 20:01

كتب : محمود حمدي

الزمالك - بيان رسمي

كشف أحمد سالم المتحدث باسم مجلس إدارة نادي الزمالك تفاصيل معسكر الفريق الأبيض خلال شهر يناير المقبل في الإمارات.

وقال أحمد سالم لـFilGoal.com: "سنقيم معسكرا تحضيريا في الإمارات خلال توقف يناير المقبل أثناء كأس أمم إفريقيا، وسيتخلل المعسكر المشاركة في دورات ودية".

وأشار "البطولة الأولى في أبو ظبي بين 18 إلى 24 يناير رفقة فرق الوحدة الإماراتي، وأم صلال القطري، والاتفاق السعودي".

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وأردف "البطولة الثانية بعدها ستكون في دبي رفقة فرق الرجاء البيضاوي، وأهلي جدة، وووهان الصيني".

وأوضح "سنلعب ضد الوحدة الإماراتي في افتتاح البطولة الودية الأولى يوم 20 يناير.، والفائز سيلعب ضد الفائز من مواجهة الاتفاق السعودي وأم صلال القطري يوم 24 من الشهر ذاته".

وأكمل "بعدها الفريق سيسافر إلى دبي يوم 25، ويلعب أول مباراة له في البطولة الودية الثانية يوم 26 ولكن لم يتم تحديد المنافس حتى الآن".

وأتم تصريحاته "المباراة الثانية ستكون يوم 28 يناير، وبعدها يعود الزمالك إلى القاهرة يوم 29".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق أن الزمالك يفكر في المشاركة ببطولة كأس الرابطة بلاعبي فرق الشباب مواليد 2003 و2005 بالإضافة للعناصر الشابة التي لا تشارك مع الفريق الأول.

وودع الزمالك كأس الرابطة في نسختها الأولى من دور المجموعات، وفي النسخة الثانية والتي أقيمت الموسم الماضي ودع من دور الـ16.

ويستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي غدا الأربعاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك الدوري المصري كأس الرابطة أحمد سالم
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