مران الزمالك - تعليمات خاصة لـ أوباما وخفض الحمل البدني قبل مواجهة ساجرادا

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 19:47

كتب : أحمد شوقي صلاح

مران الزمالك

وافق مسؤولو نادي ساجرادا الأنجولي على فتح مدرج كامل لجماهير الزمالك والجالية المصرية في أنجولا ، باستاد 11 نوفمبر في مباراة الفريقين، المقرر لها في السادسة مساء غدا الأربعاء، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على فتح مدرج كامل لجماهير الزمالك بالمجان لحضور اللقاء، يأتي ذلك بعدما قام مسؤولو الأبيض من قبل بمنح النادي الأنجولي 200 دعوة في لقاء الفريقين السابق في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات، والذي أقيم بالقاهرة وانتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد.

واطمأن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على بعثة الفريق بعدما تواصل مع رامي نصوحي عضو المجلس ورئيس البعثة.

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وعقد أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق.

وتحدث عضو مجلس الإدارة مع اللاعبين حول أهمية مباراة ساجرادا وضرورة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل ضمان التأهل إلى دور الثمانية للبطولة.

وأكد سليمان في حديثه مع اللاعبين على ضرورة إسعاد الملايين من جماهير نادي الزمالك التي تنتظر تحقيق الفريق للفوز من أجل مواصلة المشوار في البطولة، وشدد على ضرورة الظهور بالشكل الذي يليق باسم وتاريخ نادي الزمالك.

وحرص معتمد جمال المدير الفني على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية قبل انطلاق التدريبات.

وشرح المدير الفني للاعبين برنامج التدريب وأبرز الجمل الفنية التي سيتم تطبيقها خلال المران، بجانب بعض المواقف والأخطاء لتجنبها في اللقاء المقبل.

وقرر الجهاز الفني النزول بالحمل البدني خلال التدريبات حرصا على عدم تعرض اللاعبين للإرهاق.

ومنح معتمد وسف أوباما بعض التعليمات الفنية وشرح له بعض المهام الفردية لتنفيذها في المران.

الزمالك الكونفدرالية ساجرادا
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