صحيفة اليوم: بداية المفاوضات مع الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

دخل محمد الشناوي دائرة اهتمام نادي ضمك السعودي، وبدأ النادي مفاوضاته مع حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

ويرغب نادي ضمك في تدعيم مركز حراسة المرمى بعد المستوى الذي ظهر به الشناوي خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية أن ضمك بدأ مفاوضاته بالفعل مع الشناوي لتدعيم مركز حراسة المرمى.

وأشار التقرير إلى أن هناك اهتمام قوي من جانب النادي السعودي للحصول على خدمات الشناوي.

ويضع نادي ضمك محمد الشناوي كمرشح أول بالنسبة لإدارة النادي لتدعيم مركز حراسة المرمى في الفريق.

وكشفت الصحيفة السعودية أن الشناوي أرجأ ملف انتقاله إلى ضمك لمجلس إدارة النادي الأهلي لبحث إمكانية الموافقة على رحيله من عدمه.

ويسعى ضمك لضم الشناوي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ولعب الشناوي -35 عاما- 17 مباراة مع الأهلي هذا الموسم وحافظ على نظافة شباكه 7 مرات ولكن استقبل 12 هدفا.

وعاد الشناوي إلى الأهلي في صيف 2016 قادما من بتروجت.

وخاض الشناوي 281 مباراة بقميص الأهلي في مختلف البطولات.

ونجح الشناوي في الحفاظ على نظافة شباكه مع الأهلي 157 مرة.

ولعب حارس مرمى الأهلي 52 مباراة بقميص منتخب مصر وحافظ على نظافة شباكه في 29 لقاء.