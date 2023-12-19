حوار في الجول - عبد الملك يحدد موقفه من المدرب الأجنبي مع الزمالك.. وتصريحه عن الأهلي

يرى أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق أن الفريق بحاجة إلى مدير فني أجنبي ولكن بعد تحقق شرطين.

وأشاد عبد الملك بدور معتمد جمال مع الفريق خلال الفترة الحالية.

وقال عبد الملك في حوار مع FilGoal.com: "معتمد جمال صنع حالة جيدة داخل فريق الزمالك، وما حدث خلال مواجهة بيراميدز جعل الفريق بالمستوى الحالي".

وتابع "أدعم تعاقد الزمالك مع مدير فني أجنبي ولكن ذلك يتوقف على بعض الأمور مثل حل أزمة القيد والتعاقد مع صفقات".

وشدد "كمشجع للنادي كنت أكثر الداعمين للمجلس الحالي، ووعدوا بفتح القيد في يناير وأعتقد أنهم (قد وعدهم) وننتظر تنفيذ ذلك".

وواصل عبد الملك "البعض يرى أن الزمالك يسير بشكل جيد في الكونفدرالية ولكن المجموعة أسهل ما يكون".

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وبالحديث عن مسيرته كلاعب أوضح "بالنسبة لي مسيرتي كانت كما أراد الله وأنا راضي بذلك وحققت ما أتمناه بالانضمام إلى نادي الزمالك".

وكشف "صرحت بموافقتي على الانضمام للأهلي وهذا أمر طبيعي كوني لاعبا في منتخب مصر وقتها لأن الأهلي ليس نادي صغير".

وأشاد عبد الملك بفترته مع الزمالك قائلا: "تحقيق دوري وكأس في موسم واحد لأول مرة في تاريخ الزمالك منذ 30 عاما أمر كبير بالنسبة لي".

وتابع "شاركت لمدة موسم ونصف فقط مع الزمالك وحققت كأس و2 دوري وتقريبا كنت من أكثر اللاعبين مشاركة وثاني هدافين الفريق خلف باسم مرسي، وأعتقد أنني كنت استحق الاستمرار لموسم آخر على الأقل".

واختتم عبد الملك تصريحاته "حققت ثلاث بطولات مع حرس الحدود وهو فريق بعيد عن المنافسة وبدون جماهير وفزنا على الأهلي بالكأس والسوبر وأقصيناه في البطولة الثالثة".

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