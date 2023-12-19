تريزيجيه أساسي مع طرابزون ضد اسطنبول سبور في الدوري التركي

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 18:19

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون سبور - غازي عنتاب

يبدأ محمود حسن تريزيجيه أساسيا مع فريق طرابزون أمام اسطنبول سبور ضمن منافسات الدوري التركي.

ويحل طرابزون سبور ضيفا على اسطنبول سبور متذيل ترتيب الدوري ضمن منافسات الجولة 17 من المسابقة.

ويلعب تريزيجيه مباراته الثانية عشر في الدوري التركي هذا الموسم، بعد غيابه لأربع مباريات بسبب الإصابة.

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وسجل تريزيجيه 3 أهداف وصنع هدفين خلال 12 مباراة خاضها بالدوري التركي في الموسم الحالي.

ويحتل طرابزون سبور المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 26 نقطة.

ويبتعد طرابزون بفارق 3 نقاط فقط عن قيصري سبور صاحب المركز الثالث.

بينما يتقاسم فنربخشة مع جالاتاسراي صدارة ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة.

تريزيجيه طرابزون سبور
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