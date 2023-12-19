تقرير إسباني: شكوك حول لحاقه بالسوبر.. وتحديد مدة غياب بيدري

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 18:06

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - بيدري

تعرض بيدري لاعب وسط برشلونة لإصابة عضلية خلال تدريبات الفريق الصباحية.

بيدري

النادي : برشلونة

برشلونة

وكشفت قناة Tv3 الإسبانية عن تأكد غياب بيدري لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل بسبب الإصابة.

وبذلك تأكد غياب بيدري عن برشلونة في أربع مباريات على الأقل، ولا تزال هناك شكوك حول لحاقه بكأس السوبر.

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ويغيب بيدري عن مواجهتي ألميريا ولاس بالماس في الدوري بالإضافة لمواجهة ودية في أمريكا وأخيرا مباراة دور الـ32 من كأس الملك أمام بارباسترو.

ويستهل برشلونة مشواره في كأس السوبر الإسباني يوم 11 يناير المقبل أمام أوساسونا.

ولا تزال هناك شكوك حول لحاق بيدري بمنافسات السوبر الإسباني.

ولم يحقق برشلونة الفوز في آخر 3 مباريات له ما بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، إذ خسر ضد جيرونا محليا بأربعة أهداف مقابل هدفين وتعادل ضد فالنسيا بهدف لكل منهما، وهُزم ضد رويال أنتويرب البلجيكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، بينما يتذيل ألميريا بخمس نقاط إذ إنه الفريق الوحيد الذي لم يحقق الفوز في الدوري.

برشلونة بيدري كأس السوبر
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