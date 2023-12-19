دوري المحترفين - بتروجت يحافظ على الصدارة وخسارة طنطا

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 17:56

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

حافظ بتروجت على صدارة ترتيب دوري المحترفين عقب لفوز على النجوم.

وأقيمت اليوم الثلاثاء 3 مباريات ضمن منافسات الجولة 13 من دوري المحترفين.

وفاز بتروجت على النجوم بهدف دون رد سجله أحمد الصعيدي ليحافظ على صدارة الترتيب برصيد 29 نقطة.

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بتروجت حقق الانتصار الرابع على التوالي في منافسات الموسم الحالي من دوري المحترفين.

في المقابل خسر نادي طنطا أمام نظيره وري بهدف دون رد ضمن الجولة ذاتها وسجله ياسر زحلق.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة دكرنس وبروكسي التي أقيمت ضمن الجولة 13.

وبدأت الجولة أمس بانتصار القناة على لافيينا بهدفين مقابل هدف، وانتصر جمهورية شبين على النصر للتعدين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

كما فاز بترول أسيوط على أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف، وتختتم مباريات الجولة غدا بأربع مباريات كالتالي:

مكادي × راية

أسوان × مصر للمقاصة

حرس الحدود × السكة الحديد

غزل المحلة × وادي دجلة

القسم الثاني دوري المحترفين
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