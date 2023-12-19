كورتوا يعلن غيابه عن يورو 2024 للإصابة

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 17:34

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - ريال مدريد

أعلن تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني ومنتخب بلجيكا غيابه بشكل رسمي عن بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 المقبلة في ألمانيا.

وقال كورتوا خلال حواره مع موقع سبورزا البلجيكي: "بسبب الإصابة لن أشارك مع منتخب بلجيكا في يورو 2024، يجب أولا أن أتعافى بشكل كامل ومن ثم تحديد تاريخ عودتي للمشاركة في المباريات".

وأضاف "من الأفضل توضيح هذا الأمر للمنتخب الوطني، لن أكون في حراسة المرمى بنسبة 80% ونحن لدينا حراس مرمى جيدين آخرين".

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وأكمل "ريال مدريد يريدني أن أتعافى بنسبة 100% وبالتأكيد ألا أعود مبكرا، وأنا لا أريد أن أخون تلك الثقة".

وأتم تصريحاته "سأكون مجرد داعم لمنتخب بلجيكا خلال بطولة يورو 2024 وأتمنى أن نحصل على لقب أوروبي".

وتعرض كورتوا للإصابة في بداية الموسم الجاري مع ريال مدريد في الدوري الإسباني.

ويلعب منتخب بلجيكا في المجموعة الخامسة في يورو 2024 بجوار سلوفاكيا ورومانيا وأحد المنتخبات المتأهلة من ملحق التصفيات.

كورتوا البالغ من العمر 31 عاما انضم لصفوف ريال مدريد قادما من تشيلسي في عام 2018.

ومع ريال مدريد فاز كورتوا بـ9 بطولات وهي دوري أبطال أوروبا مرة، والدوري الإسباني مرتين، وكأس العالم للأندية مرتين، والسوبر الأوروبي مرة، والسوبر الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا مرة.

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