بيدري أحدث الضحايا.. لعنة الإصابات تحاصر برشلونة

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 17:24

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - بيدري

تتوالى الأخبار السيئة على فريق برشلونة الإسباني فبعد النتائج غير المرضية الأخيرة التي يعاني منها، الآن جاء دور الإصابات.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن بيدري لاعب وسط الفريق الكتالوني تعرض لإصابة عضلية أثناء التدريبات الصباحية رفقة فريقه.

وحسب الصحيفة لم تتحدد بعد المدة التي سيغيب عنها بيدري ولكن مبدئيا لن ينضم لقائمة الفريق المشاركة ضد ألميريا الأربعاء المقبل في الجولة الـ18 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

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وذكرت الصحيفة أيضا أنه لن يلعب مع برشلونة المباراة الودية ضد دالاس التي سيتم إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس المقبل.

Barcelona's Pedri out indefinitely with hamstring injury | theScore.com

ولم يعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة عن القائمة المستدعاه لمباراة ألميريا ولكن سيغيب كل من ماركوس ألونسو ومارك أندريه تير شتيجن وإنييجو مارتينيز وجافي للإصابة وكذلك فرينكي دي يونج للإيقاف بسبب تراكم البطاقات.

ولم يحقق برشلونة الفوز في آخر 3 مباريات له ما بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، إذ خسر ضد جيرونا محليا بأربعة أهداف مقابل هدفين وتعادل ضد فالنسيا بهدف لكل منهما، وهُزم ضد رويال أنتويرب البلجيكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، بينما يتذيل ألميريا بخمس نقاط إذ إنه الفريق الوحيد الذي لم يحقق الفوز في الدوري.

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