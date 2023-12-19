مدرب فرانكفورت يؤكد عودة مرموش أمام جلادباخ

أكد دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت عودة مهاجمه عمر مرموش للملاعب بعد غيابه لمباراتين.

وغاب مرموش عن مباراة فريقه ضد أبردين الاسكتلندي في دوري المؤتمر الأوروبي يوم الخميس، وضد باير ليفركوزن في الدوري يوم الأحد.

وقال توبمولر في مؤتمر صحفي: "عمر مرموش سيعود أمام بروسيا مونشنجلادباخ بعد غيابه عن المباراتين الأخيرتين بسبب المرض والإيقاف".

وأضاف "فارس شايبي تعافى تماما من إصابته".

ويحل جلادباخ ضيفا على فرانكفورت ضمن الجولة 16 من الدوري الألماني.

المباراة هي الأخيرة في النصف الأول من موسم الدوري الألماني الذي يتوقف بسبب الراحة الشتوية، قبل العودة يوم 13 يناير المقبل.

لكن مرموش سيكون وقتها رفقة منتخب مصر الذي يخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية.

وكان مرموش قد غاب عن مواجهة أبردين بسبب المرض.

بينما غاب الدولي المصري عن لقاء ليفركوزن بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

كانت هذه هي الأولى التي يغيب فيها مرموش عن فريقه هذا الموسم.

فقد شارك الدولي المصري في كل مباريات فريقه الـ24 هذا الموسم، وسجل 12 هدفا وصنع 3.

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