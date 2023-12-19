يد - رقم قياسي مصري في تونس.. باسم السبكي يقود الترجي لتحقيق الفوز الـ 16 التوالي في الدوري

حقق نادي الترجي فوزه الـ 16على التوالي في دوري كرة اليد التونسي.

وجاء الفوز هذه المرة على حساب النجم الساحلي وبنتيجة 34 – 24.

16 فوز على التوالي هو رقم غير مسبوق في تاريخ كرة اليد التونسية.

وعزز الترجي صدارته أمام غريمه التقليدي النادي الافريقي.

يذكر ان باسم السبكي هو الذي قاد الترجي للفوز الخماسية بالجمع بين الدوري والكأس محليا والبطولة العربية وبطولة افريقيا للأندية، وكأس السوبر المحلي.

وحصل السبكي على جائزة أفضل مدرب من اتحاد اليد التونسي لعام 2023 بناء على ترشيحات الصحف التونسية.