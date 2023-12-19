مصدر مقرب من جوستافو سوزا يكشف لـ في الجول عن مستقبله مع تشونبوك الكوري

كشف مصدر مقدرب من جوستافو سوزا لاعب تشونبوك الكوري عن مصير اللاعب خلال الفترة المقبلة عقب نهاية تعاقده مع فريقه.

جوستافو سوزا النادي : تشونبوك تشونبوك

جوستافو سوزا لن يقوم بتجديد تعاقده مع تشونبوك الكوري، اللاعب سيكون حرا اعتبارا من يوم 30 ديسمبر المقبل".

وتابع "هناك بعض الأندية أبدت اهتمامها بسوزا وبعضها قدم عروضا بالفعل".

اللاعب كان هدفا للأهلي لضمه خلال فترة الانتقلات الصيفية الماضية وقدم عرضا بالفعل لضمه قبل التعاقد مع أنتوني موديست ولكن فريقه الكوري رفض رحيله.

وقال سوزا في تصريحات صحفية في وقت سابق عن انتقاله للأهلي عقب اللقاء: "بالفعل هناك عرض جيد وصل، لكن النادي أخبرني بأن الانتقال ليس ممكنا".

وأضاف "للأمانة شعرت بالأسف، لكن لدي عقد مع تشونبوك، فعليا وافقت على هذا الجزء لكن عقدي ممتد لديسمبر وسأكون بعدها لاعبا حرا".

وأتم "لذلك عليّ أن أنتظر، وأرى إذا جاء لي عرضا آخر بشروط جيدة".

المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 29 عاما لعب مع فريق الكوري هذا الموسم 32 مباراة سجل خلالها 11 هدفا.

وفي الموسم الماضي لعب 43 مباراة سجل خلالها 12 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.