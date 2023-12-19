هل يعود ميسي إلى برشلونة؟ لابورتا يجيب

كشف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني حقيقة إمكانية عودة ليونيل ميسي إلى الفريق الكتالوني مرة أخرى خلال الموسم الجاري.

وقال لابورتا لوكالة الأنباء الإسبانية قائلا: "تخرج الكثير من الأخبار حول هذا الأمر وعودته على سبيل الإعارة، لكن أعتقد أن هذا غير مسموح به من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وعن إمكانية عودة لاعب إنتر ميامي الأمريكي الحالي في الصيف الماضي قال: "ما أخبرنا به ميسي كان منطقيا بسبب الضغط النفسي الذي تعرض له في باريس ولذلك ذهب إلى أمريكا ليبتعد عن الضغوط، واحترمنا قراره".

وعن تكريم ميسي في برشلونة، أوضح لابورتا "نريد أن نكرمه في أي وقت يريده، ميسي أفضل لاعب في التاريخ ونعشقه ونحترمه ولذلك يستحق أن يُكرم في برشلونة".

وأنهى حديثه قائلا: "لا أعرف أين سيحدث ذلك في سبوتيفاي كامب نو عندما نعود له في 2024 أم عندما يتم اكتمال بناء الملعب في 2026".

وانتقل الأرجنتيني إلى برشلونة في عام 2000 قادما نيويلز أولد بويز وظل في البلوجرانا وأصبح أسطورة النادي ورحل في عام 2021 إلى باريس سان جيرمان الفرنسي ومنه إلى إنتر ميامي في الصيف الماضي.

وساهم اللاعب المتوج بكأس العالم قطر 2022 في 975 هدفا مع برشلونة بتسجيله 672 هدفا وصناعة 303 آخرين خلال 778 مباراة.