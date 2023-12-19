رابطتا تشجيع باريس وتولوز يقاطعان كأس السوبر الفرنسي

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 15:47

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - تولوز ضد باريس سان جيرمان

أعلنت رابطتي مشجعين تولوز وباريس سان جيرمان مقاطعة مباراة كأس السوبر والتي من المفترض أن تقام بين الفريقين.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع تولوز يوم الأربعاء 3 يناير في كأس السوبر الفرنسي.

رابطة مشجعي تولوز أعلنت مقاطعة المباراة لأن مكان المباراة تم تحديده في الأيام الأخيرة فقط مع إقامتها على ملعب حديقة الأمراء الخاص بباريس سان جيرمان وهو شيء يرونه غير عادل.

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على الجانب الآخر فإن رابطة باريس سان جيرمان قررت مقاطعة المباراة لأن أسعار التذاكر مرتفعة، وقيمتها أعلى حتى من قيمة تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا.

وتم تحديد ملعب المباراة مؤخرا بسبب فشل الاتحاد الفرنسي في إيجاد دولة تحتضن المباراة.

ومنذ عام 2009 فإن كأس السوبر الفرنسي يقام في ملاعب خارج فرنسا ومنها المغرب وكندا وأمريكا والجابون.

باريس سان جيرمان هو بطل النسخة الماضية من كأس السوبر بعد فوزه على نانت.

وتأهل باريس سان جيرمان لكأس السوبر بصفته بطل الدوري الفرنسي، بينما يتأهل تولوز بصفته بطل الكأس.

باريس سان جيرمان تولوز كأس السوبر الفرنسي
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